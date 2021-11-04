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В Украине впервые у водителя забрали автомобиль за неуплаченные штрафы

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 15:12
В Украине впервые у водителя забрали автомобиль за неуплаченные штрафы Фото: в Украине у водителя забрали автомобиль за неуплаченные штрафы (фото facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственная исполнительная служба Украины изъяла первый автомобиль у водителя-должника. Он не платил штрафы за существенное превышение скорости на автодорогах.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.

Он сообщил, что нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 года.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяному быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - рассказал Гайченко.

В Украине впервые у водителя забрали автомобиль за неуплаченные штрафыФото: в Украине у водителя забрали авто за неуплаченные штрафы (фото facebook.com)

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.

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