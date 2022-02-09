Дедушку оштрафовали за продажу яблок и теперь возмущению украинцев нет предела (фото)
В Херсоне представители городской власти составили административный протокол на дедушку, продававшего яблоки на одной из улиц.
Фото инцидента были опубликованы в Facebook медиаплатформы "Вгору".
В подписи к фотографиям авторы пишут, что "вероятно" штраф выписали работники городского муниципального караула.
Однако на фото видно, что люди были не в форме, а одеты в традиционные костюмы.
Поэтому, скорее всего, это "страшное преступление" документировали работники инспекции по благоустройству.
В Херсоне дедушке выписали штраф, за то что он продавал яблоки (фото: facebook.com/vgoru)
В сети пользователи были поражены от увиденного.
Снимки вызвали огромное количество негативных комментариев. Вот лишь несколько из них:
- Я бы хотел посмотреть, как они выписывают штраф барыгам, которые сигаретами торгуют контрабандными
- Куча стихийных рынков, а они к деду прицепились. Наш мэр, как всегда, не туда вступил. Нужно спросить тех, кто в его партии - как это вообще понимать?
- Бедненький дедушка. На эти фото даже смотреть стыдно
- А кто это такие? Дед пытается выжить, а эти протоколы катают
- Вот к кому нужно они не придираются
- Деда жалко, хотел хоть немного заработать к мизерной пенсии
- Нельзя так, предупреждение сначала сделайте. До инфаркта старого доведете
- Как жаль, что они в масках, нашла бы. Позор
В Херсоне дедушке выписали штраф, за то что он продавал яблоки (фото: facebook.com/vgoru)
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