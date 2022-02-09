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Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)

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Херсон , Середа 09 лютого 2022 17:48
Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото) Оштрафували дідуся за продаж яблук (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні представники міської влади склали адміністративний протокол на дідуся, що продавав яблука на одній з вулиць.

Фото інциденту було опубліковано у Facebook медіаплатформи "Вгору".

У підписі до світлин автори пишуть, що "імовірно" штраф виписали працівники міської муніципальної варти.

Однак, на фото видно, що люди були не у формі, а вдягнені у традиційні костюми.

Тому, скоріше за все, цей "страшний злочин" документували працівники інспекції з благоустрою.

Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)

У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)

У мережі користувачі були вражені від побаченого.

Знімки викликали шалену кількість негативних коментарів. Ось кілька з них:

  • Я б хотів подивитись, як вони виписують штраф баригам, які цигарками торгують контрабандними
  • Купа стихійних ринків, а вони до діда причепилися. Наш мер, як завжди, не туди вступив. Потрібно запитати тих, хто в його партії - як це взагалі розуміти?
  • Бідненький дідусь. На ці фото навіть дивитися соромно
  • А хто це такі? Дід намагається вижити, а ці протоколи катають
  • От до кого потрібно вони не чіпляються
  • Діда шкода, хотів хоч трохи заробити до мізерної пенсії
  • Не можна так, попередження спочатку зробіть. До інфаркту старого доведете
  • Як шкода, що вони в масках, знайшла би. Ганьба

Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)

У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше у водія забрали авто за несплачені штрафи.

Також розповідали, що в Україні можуть ввести штрафи для пасажирів за проїзд без тесту або сертифікату.

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