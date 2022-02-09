Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)

У Херсоні представники міської влади склали адміністративний протокол на дідуся, що продавав яблука на одній з вулиць.

Фото інциденту було опубліковано у Facebook медіаплатформи "Вгору".

У підписі до світлин автори пишуть, що "імовірно" штраф виписали працівники міської муніципальної варти.

Однак, на фото видно, що люди були не у формі, а вдягнені у традиційні костюми.

Тому, скоріше за все, цей "страшний злочин" документували працівники інспекції з благоустрою.

У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)

У мережі користувачі були вражені від побаченого.

Знімки викликали шалену кількість негативних коментарів. Ось кілька з них:

Я б хотів подивитись, як вони виписують штраф баригам, які цигарками торгують контрабандними

Купа стихійних ринків, а вони до діда причепилися. Наш мер, як завжди, не туди вступив. Потрібно запитати тих, хто в його партії - як це взагалі розуміти?

Бідненький дідусь. На ці фото навіть дивитися соромно

А хто це такі? Дід намагається вижити, а ці протоколи катають

От до кого потрібно вони не чіпляються

Діда шкода, хотів хоч трохи заробити до мізерної пенсії

Не можна так, попередження спочатку зробіть. До інфаркту старого доведете

Як шкода, що вони в масках, знайшла би. Ганьба

У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)