Дідусь з Рівного викликав "копів", бо не мав грошей на їжу: діти кинули напризволяще

У Рівному дідусь хотів їсти і викликав поліцію (колаж: РБК-Україна)

У Рівному поліцейські допомогли 88-річному чоловікові, у якого не було їжі і грошей

88-річний чоловік в Рівному подзвонив в поліцію, тому що у нього не було за що купити їжу. Правоохоронці одразу ж відреагували на дивний дзвінок і приїхали на допомогу дідусеві.

У поліції розповіли, що вони приїхали на виклик на вулицю Можайського. Там їх зустрів чоловік у роках. Він поскаржився, що нещодавно втратив дружину, а діти давно віддалилися і зовсім не приїжджають. А єдиний, хто допомагає хоч іноді з продуктами - це сусідка.

"Мені потрібна допомога поліції! Допоможіть мені! Мені немає за що купити їжі", - звернувся з хвилюванням в поліцію дідусь.

Патрульні поїхали в магазин, купили дідусеві продуктів, а потім зв'язалися з соціальними службами.

В Рівному поліція допомогла самотнього старого (фото: facebook.com/ivanochka.oa)

Прес-секретар патрульної поліції області Іванна Бояківська написала в Facebook, що на найближчий час дідуся забезпечили продуктами і ліками.

"У дідуся поки є їжа, в хаті прибрано, ліки є, тримається більш менш, поговорити любить, але возитися біля плити - ні. Тому підкріпити іноді старенького порцією гарячих страв - не завадить. З рештою, з допомогою небайдужих звичайно, справляється", - написала Іванна Бояківська.

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