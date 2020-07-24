В Киеве полицейский шел с работы и спас женщин от нападения: история и фото героя

В Киеве полицейский задержал неадеквата, который нападал на женщин (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве патрульный полицейский помог женщинам избежать избиения

В Киеве патрульный полицейский, возвращаясь со службы, помог задержать неадеквата, который избил женщину, и угрожал остальным. Фото героя сделала пользователь сети, ставшая свидетелем данного происшествия. Девушка назвала патрульного "своим героем" и очень благодарна ему за поступок.

Случилось это на Севастопольской площади, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. А героя-патрульного зовут Виктор Семянников.

"Вчера, возвращаясь домой после службы, патрульный услышал женские крики, доносившиеся из подземного перехода на Севастопольской площади", - говорится в сообщении.

Сначала патрульный сделал неадеквату с явными признаками алкогольного опьянения замечание. Он вроде успокоился, но потом продолжил бесчинствовать.

Тогда Виктор задержал его и вызвал на помощь коллег.

Виктор Семянников задержал неадеквата (фото: facebook.com/Патрульна полиция Киева)

"Человек на фото - мой герой. Вчера я стала свидетелем того, как пьяное быдло, избившее женщину, начало кидаться и на других окружающих. Молодой человек в черном - полицейский, который случайно проходил мимо, заломал это существо и удерживал до приезда наряда полиции. Вокруг семь женщин, все перепуганные и в шоке от увиденного, будут давать показания, - написала очевидица происшествия. - Касательно этого полицейского - имени не знаю, но думаю что Киевская полиция может им гордиться".

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