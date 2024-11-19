Дебют Лесі Нікітюк і особлива місія. Цікаві факти про фільм "Песики" і коли він вийде

Великий акторський дебют Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк, відома своїм невичерпним почуттям гумору, природною харизмою та щирістю. У "Песиках" вона вперше з’являється на великому екрані як акторка, граючи головну героїню Яну. Її персонаж - амбітна та дещо егоїстична дівчина, яка опиняється в неймовірній ситуації: через загадкове прокляття її коханці перетворюються на собак. Це випробування змушує Яну переосмислити свої цінності та змінити ставлення до світу.

Леся зізнається, що раніше отримувала багато пропозицій зніматися в кіно та серіалах, але не була готова до такого серйозного кроку. Лише після початку повномасштабної війни вона відчула, що їй необхідно спробувати щось нове.

"Під впливом повномасштабної війни та тривожності, яка на третій рік відчувається особливо гостро, я зрозуміла, що хочу спробувати щось нове, що допоможе мені трохи відволіктись від постійних переживань. Зрозуміла, що хочу навчитися чомусь новому", - говорить зірка.

Попри страх і невпевненість, Леся підійшла до нової ролі з величезною відповідальністю. Вона працювала з акторським коучем і докладала максимум зусиль, щоб відповідати рівню професіоналів, які оточували її на майданчику. Телеведуча впевнена, що фільм вийде дуже крутим і сподобається всім глядачам.

Леся Нікітюк (фото: FILM.UA)

Зірковий акторський склад

Компанію Лесі на великому екрані складатиме різноманітна й водночас зіркова команда. З одного боку, до фільму долучилися визначні українські актори:

Тарас Цимбалюк, відомий ролями в стрічках "Спіймати Кайдаша" та "Конотопська відьма"

Артур Логай, зірка "Київ вдень і вночі" та інших проєктів, а також переможець шоу "Танці з зірками"

Артемій Єгоров, який виконав головну роль у комедії "Сусідка"

актори Дмитро Сова та Іван Бліндар.

З іншого боку, у "Песиках" з’являться нові для великого кіно обличчя. За іронічний, гострий і дещо абсурдний гумор "відповідатимуть" коміки та блогери Данило Повар, Кирило Ганін, Ніколас Карма, а також телеведучий Євген Таллер.

Акторська команда зазначає, що фільм здивує своєю нетиповістю - і за сюжетом, і за трансформацією, через яку проходять головні герої. Це легка й весела історія, що водночас подарує глядачам набагато більше, ніж просто усмішки.

Зірковий склад "Песиків" (фото: FILM.UA)

Особлива соціальна місія фільму

Фільм "Песики", який зняли FILM.UA спільно з "Новим каналом", не лише покликаний розважати, але й має важливу мету - однією з головних тем стрічки є адопція тварин з притулків. Під час зйомок фільму автори співпрацювали з Gostomel Shelter, звідки взяли кілька чотирилапих акторів.

Але на цьому місія не закінчується. Завдяки стрічці команда намагається привернути увагу до проблеми переповнених шелтерів і популяризувати ідею брати песиків з притулків. Згодом актори фільму долучаться до важливих соціальних активностей, які будуть популяризувати адопцію.

Зйомки з песиками - особливий та відповідальний процес

Створення фільму з великою кількістю собак стало справжнім випробуванням для всієї знімальної групи.

"Тваринки - це не актори, які можуть чітко виконувати режисерські вказівки. Собаки відволікалися, починали гратися в найневідповідніші моменти або лякалися шуму та інших зовнішніх факторів. Багато сцен доводилося знімати кілька разів, щоб досягти потрібного результату", - коментує друга режисерка фільму Анна Савчук.

Чотирилапий актор (фото: FILM.UA)

Аби зберегти позитивний настрій і комфорт для песиків, кожні 30-45 хвилин команда робила перерви, щоб тварини могли відпочити, погратися або просто побігати. Для цього були залучені професійні кінологи, які стежили за станом собак і допомагали їм адаптуватися до знімального процесу. Така турбота дозволила створити справжні шедеври, де кожен песик став справжньою зіркою.

Знімальна група також використовувала спеціальні іграшки та ласощі, щоб заохотити собак до співпраці. Підготовка до кожної сцени була ретельною: створювалися спеціальні графіки для чотирилапих акторів, щоб вони не перевтомлювалися і залишалися енергійними та щасливими.

Песик (фото: FILM.UA)

Понад 100 чотирилапих акторів на майданчику

Загалом у фільмі з’являється понад 100 (!) собак, і кожен з них має свої унікальні завдання та пригоди. Одні з "головних ролей" виконали сестри-босерони Ракша і Вуду. Вони займаються кінологічним спортом - мондіорингом, який поєднує безумовний послух і навички захисту власника. Цей вид спорту є складним технічно, бо вимагає виконання важких завдань у різних умовах. Завдяки цьому Ракша та Вуду стали бездоганними акторами і чудово справлялися з завданнями на майданчику.

Песик (фото: FILM.UA)

Інша зірка, пудель Джессі, мала особливу роль у фільмі. Для того, щоб зіграти хлопця за сценарієм, її не стригли кілька місяців, щоб вона відповідала образу. Загалом багато "дівчат" у фільмі зіграли "хлопців", бо вони краще виконують трюки.

Песик (фото: FILM.UA)

Ще одна головна героїня, терапевтичний собака Ватрушка, раніше працювала з ветеранами і дітьми. Вона додала на майданчику атмосферу спокою та тепла, вразивши всіх своєю врівноваженістю та ніжністю. Її колега, велетень Дракоша, став справжнім жартівником на локації, адже не раз наступав на ноги команді. А для песика Буллі зйомки стали моментом подолання страхів: він ненавидить воду, та зрештою погодився знятися у сцені в калюжі - але лише після вмовлянь і творчого підходу.

Додамо, що напередодні команда "Песиків" випустила перший тизер стрічки, прем’єру якої заплановано на 6 березня 2025 року.