Дебют Леси Никитюк и особенная миссия. Интересные факты о фильме "Песики" и когда он выйдет

Большой актерский дебют Леси Никитюк

Леся Никитюк, известная своим неисчерпаемым чувством юмора, природной харизмой и искренностью. В "Песиках" она впервые появляется на большом экране как актриса, играя главную героиню Яну. Ее персонаж - амбициозная и несколько эгоистичная девушка, которая оказывается в невероятной ситуации: из-за загадочного проклятия ее любовники превращаются в собак. Это испытание заставляет Яну переосмыслить свои ценности и изменить отношение к миру.

Леся признается, что раньше получала много предложений сниматься в кино и сериалах, но не была готова к столь серьезному шагу. Лишь после начала полномасштабной войны она почувствовала, что ей необходимо попробовать что-нибудь новое.

"Под влиянием полномасштабной войны и тревожности, которая на третий год чувствуется особенно остро, я поняла, что хочу попробовать что-то новое, что поможет мне отвлечься от постоянных переживаний. Поняла, что хочу научиться чему-то новому", - говорит звезда.

Несмотря на страх и неуверенность, Леся подошла к новой роли с огромной ответственностью. Она работала с актерским коучем и прилагала максимум усилий, чтобы соответствовать уровню окружавших ее на площадке профессионалов. Телеведущая уверена, что фильм получится очень крутым и понравится всем зрителям.

Леся Никитюк (фото: FILM.UA)

Звездный актерский состав

Компанию Леси на большом экране будет составлять разнообразная и одновременно звездная команда. С одной стороны, к фильму приобщились выдающиеся украинские актеры:

Тарас Цымбалюк, известный ролями в лентах "Спіймати Кайдаша" и "Конотопська ведьма"

Артур Логай, звезда "Київ вдень і вночі" и других проектов, а также победитель шоу "Танці з зірками"

Артемий Егоров, исполнивший главную роль в комедии "Сусідка"

актеры Дмитрий Сова и Иван Блиндарь.

С другой стороны, в "Песиках" появятся новые для большого кино лица. За ироничный, острый и несколько абсурдный юмор будут "отвечать" комики и блогеры Даниил Повар, Кирилл Ганин, Николас Карма, а также телеведущий Евгений Таллер.

Актерская команда отмечает, что фильм удивит своей нетипичностью - и по сюжету, и по трансформации, через которую проходят главные герои. Это легкая и веселая история, которая вместе с тем подарит зрителям гораздо больше, чем просто улыбки.

Звездный состав "Песиков" (фото: FILM.UA)

Особая социальная миссия фильма

Фильм "Песики", снятый FILM.UA совместно с "Новым каналом", не только призван развлекать, но и преследует важную цель - одной из главных тем ленты является адопция животных из приютов. Во время съемок фильма авторы сотрудничали с Gostomel Shelter, откуда взяли несколько четырехлапых актеров.

Но на этом миссия не заканчивается. Благодаря ленте команда пытается привлечь внимание к проблеме переполненных шелтеров и популяризировать идею брать собачек из приютов. Впоследствии актеры фильма присоединятся к важным социальным активностям, которые будут популяризировать адопцию.

Съемки с песиками - особый и ответственный процесс

Создание фильма с большим количеством собак явилось настоящим испытанием для всей съемочной группы.

"Животные - это не актеры, которые могут четко выполнять режиссерские указания. Собаки отвлекались, начинали играть в самые неподходящие моменты или пугались шума и других внешних факторов. Многие сцены приходилось снимать несколько раз, чтобы добиться нужного результата", - комментирует вторая режиссер фильма Анна Савчук.

Четырехлапый актер (фото: FILM.UA)

Чтобы сохранить позитивный настрой и комфорт для собачек, каждые 30-45 минут команда делала перерывы, чтобы животные могли отдохнуть, поиграть или просто побегать. Для этого были привлечены профессиональные кинологи, которые следили за состоянием собак и помогали им адаптироваться к съемочному процессу. Такая забота позволила создать настоящие шедевры, где каждая собачка стала настоящей звездой.

Съемочная группа также использовала специальные игрушки и лакомство, чтобы привлечь собак к сотрудничеству. Подготовка к каждой сцене была тщательной: создавались специальные графики для четырехлапых актеров, чтобы они не переутомлялись и оставались энергичными и счастливыми.

Песик (фото: FILM.UA)

Более 100 четырехлапых актеров на площадке

Всего в фильме появляется более 100 (!) собак, и у каждой из них есть свои уникальные задачи и приключения. Одни из "главных ролей" исполнили сестры-босероны Ракша и Вуду. Они занимаются кинологическим спортом - мондиорингом, сочетающим безусловное послушание и навыки защиты владельца. Этот вид спорта является сложным технически, потому что требует выполнения трудных задач в разных условиях. Благодаря этому Ракша и Вуду стали безупречными актерами и отлично справлялись с задачами на площадке.

Песик (фото: FILM.UA)

Другая звезда, пудель Джесси, играла особую роль в фильме. Для того, чтобы сыграть парня по сценарию, ее не стригли несколько месяцев, чтобы она соответствовала образу. В общем много "девушек" в фильме сыграли "ребят", потому что они лучше выполняют трюки.

Песик (фото: FILM.UA)

Еще одна главная героиня, терапевтическая собака Ватрушка, раньше работала с ветеранами и детьми. Она добавила на площадке атмосферы покоя и тепла, поразив всех своей уравновешенностью и нежностью. Ее коллега, великан Дракоша, стал настоящим шутником на локации, ведь не раз наступал на ноги команде. А для собачки Булли съемки стали моментом преодоления страхов: он ненавидит воду, но согласился сняться в сцене в луже - но только после уговоров и творческого подхода.

Добавим, что накануне команда "Песиков" выпустила первый тизер ленты, премьера которой запланирована на 6 марта 2025 года.