Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательство

Оккупированный полуостров изображен как территория Украины
Посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.
Об этом факте написало посольство Украины в Британии в Twitter.
"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым - это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", - написали в посте.
Ниже приводим оригинал поста посольства РФ в Великобритании.
Пользователи соцсети отреагировали на карту в комментариях. Некоторые написали, что Россия лжет в том, что не хочет войны.
Скриншот комментариев (witter.com/RussianEmbassy)
Как мы ранее писали, известное американское издание Los Angeles Times попало в неприятную историю из-за материала о туристических поездках в Крым, где автор назвал оккупированный полуостров "российским".
Кстати, известный прокремлевский блогер Александр Горный, который проживает в оккупированном Крыму, рассказал, как жители полуострова отреагировали на выборы в Украине и чем может обернуться для Путина победа Владимира Зеленского.