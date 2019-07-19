Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським Кримом

Посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як територія України.

Про цей факт написало посольство України в Британії в Twitter.

"Дякуємо посольство Росії у Великобританії за підтвердження того, що Крим - це Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена в твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", - написали у пості.

Скріншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Нижче наводимо оригінал поста посольства РФ у Великобританії.

Скріншот поста (witter.com/RussianEmbassy)

Користувачі соцмережі відреагували на карту у коментарях. Деякі написали, що Росія бреше в тому, що не хоче війни.

Дебіли, в Японії і Кореї немає баз НАТО. Там бази США. У стайню Лаврошади принципово набирають тільки кінчених дегенератів?

Присвоює собі під суверенітет землі США, де є бази? Так що заткніть свої роти і йдіть нахер з тих місць, куди вас НЕ КЛИКАЛИ і де ви ведете свою незаконну діяльність.

У лавах посольства Росії затесався зрадник! Запостив демотиватор з українським Кримом! У покарання його потрібно оштрафувати за неповагу влади. А ще він повинен негайно вибачитися перед Кадировим.

Скріншот коментарів (witter.com/RussianEmbassy)

Скріншот коментарів (witter.com/RussianEmbassy)

Як ми раніше писали, відоме американське видання Los Angeles Times потрапило в неприємну історію з матеріалу про туристичні поїздки в Крим, де автор назвав окупований півострів "російським".

До речі, відомий прокремлівський блогер Олександр Гірський, який проживає в окупованому Криму, розповів, як жителі півострова відреагували на вибори в Україні і чим може обернутися для Путіна перемога Володимира Зеленського.