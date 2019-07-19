Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським Кримом

Окупований півострів зображений як територія України
Посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як територія України.
Про цей факт написало посольство України в Британії в Twitter.
"Дякуємо посольство Росії у Великобританії за підтвердження того, що Крим - це Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена в твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", - написали у пості.
Нижче наводимо оригінал поста посольства РФ у Великобританії.
Користувачі соцмережі відреагували на карту у коментарях. Деякі написали, що Росія бреше в тому, що не хоче війни.
Скріншот коментарів (witter.com/RussianEmbassy)
Як ми раніше писали, відоме американське видання Los Angeles Times потрапило в неприємну історію з матеріалу про туристичні поїздки в Крим, де автор назвав окупований півострів "російським".
До речі, відомий прокремлівський блогер Олександр Гірський, який проживає в окупованому Криму, розповів, як жителі півострова відреагували на вибори в Україні і чим може обернутися для Путіна перемога Володимира Зеленського.