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Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательство

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 18:49
Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательство
Коллаж (РБК-Украина)

Оккупированный полуостров изображен как территория Украины

Посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.

Об этом факте написало посольство Украины в Британии в Twitter.

"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым - это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", - написали в посте.

Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательствоСкриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Ниже приводим оригинал поста посольства РФ в Великобритании.

Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательствоРоссия официально признала Крым украинским: появилось доказательствоСкриншот поста (witter.com/RussianEmbassy)

Пользователи соцсети отреагировали на карту в комментариях. Некоторые написали, что Россия лжет в том, что не хочет войны.

  • Дебилы, в Японии и Корее нет баз НАТО. Там базы США. В конюшню Лаврошади принципиально набирают только конченных дегенератов?
  • Присваивает ли себе под суверенитет земли США, где есть базы? Так что заткните свои рты и идите нахер с тех мест, куда вас НЕ ЗВАЛИ и где вы ведете свою незаконную деятельность.
  • В рядах посольства России затесался предатель! Запостил демотиватор с украинским Крымом! В наказание его нужно оштрафовать за неуважение власти. А еще он должен немедленно извиниться перед Кадыровым.

Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательствоСкриншот комментариев (witter.com/RussianEmbassy)

Россия официально признала Крым украинским: появилось доказательство

Скриншот комментариев (witter.com/RussianEmbassy)

Как мы ранее писали, известное американское издание Los Angeles Times попало в неприятную историю из-за материала о туристических поездках в Крым, где автор назвал оккупированный полуостров "российским". 

Кстати, известный прокремлевский блогер Александр Горный, который проживает в оккупированном Крыму, рассказал, как жители полуострова отреагировали на выборы в Украине и чем может обернуться для Путина победа Владимира Зеленского.

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