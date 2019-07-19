ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським Кримом

STYLERЖиття    19.07.2019 - 18:49
Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським Кримом
Колаж (РБК-Україна)

Окупований півострів зображений як територія України

Посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як територія України.

Про цей факт написало посольство України в Британії в Twitter.

"Дякуємо посольство Росії у Великобританії за підтвердження того, що Крим - це Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена в твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", - написали у пості.

Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським КримомСкріншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Нижче наводимо оригінал поста посольства РФ у Великобританії.

Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським КримомДебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським КримомСкріншот поста (witter.com/RussianEmbassy)

Користувачі соцмережі відреагували на карту у коментарях. Деякі написали, що Росія бреше в тому, що не хоче війни.

  • Дебіли, в Японії і Кореї немає баз НАТО. Там бази США. У стайню Лаврошади принципово набирають тільки кінчених дегенератів?
  • Присвоює собі під суверенітет землі США, де є бази? Так що заткніть свої роти і йдіть нахер з тих місць, куди вас НЕ КЛИКАЛИ і де ви ведете свою незаконну діяльність.
  • У лавах посольства Росії затесався зрадник! Запостив демотиватор з українським Кримом! У покарання його потрібно оштрафувати за неповагу влади. А ще він повинен негайно вибачитися перед Кадировим.

Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським КримомСкріншот коментарів (witter.com/RussianEmbassy)

Дебіли: посольство РФ в Британії опублікувало карту з українським Кримом

Скріншот коментарів (witter.com/RussianEmbassy)

Як ми раніше писали, відоме американське видання Los Angeles Times потрапило в неприємну історію з матеріалу про туристичні поїздки в Крим, де автор назвав окупований півострів "російським".

До речі, відомий прокремлівський блогер Олександр Гірський, який проживає в окупованому Криму, розповів, як жителі півострова відреагували на вибори в Україні і чим може обернутися для Путіна перемога Володимира Зеленського.

Відомий український співак засвітився на відпочинку в окупованій Ялті (фото) ФСБ затримала в Криму двох українців
Новини України Кримкарта
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся