Дебаты Зеленского и Порошенко под угрозой срыва: названа причина

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского могут не состояться из-за того, что Порошенко пока не придержался ряда условий, которые выдвинул ему Зеленский.

Как известно, Петр Порошенко оперативно принял предложение Владимира провести дебаты, но не согласился на ряд его условий.

В частности, в своем видеообращении Петр Порошенко отметил, что правила дебатов прописаны Законом "О выборах Президента". Их могут провести на базе Суспильного и транслировать по всем телеканалам. Но в то же время согласился провести их на стадионе.

Но действующий президент ничего не ответил по поводу того, что Зеленский предложил обоим кандидатам пройти медицинскую проверку перед участием в дебатах.

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, он ни слова не сказал об извинених за то, что назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".

А именно этого требовал Зеленский от президента в видеообращении к нему.

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

По словам Зеленского, это была одна из условий - проводить дебаты не с "марионеткой Коломойского, не с малоросом", а именно с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, чем должно быть выражено уважение к нему как к кандидату. Это – еще одно несоблюдение условий и еще одна причина для того, что дебаты могут не состояться.

Тем временем в команде Зеленского все еще ждут от Порошенко извинений и соблюдений других условий для дебатов. Об этом сказал заявил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко, передают "Украинские новости.

"Мы продолжаем ждать извинений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы Владимиром. Речь идет не просто об ответе – стадион или не стадион, а и об извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского", – сказал он.

Также Корниенко добавил, что время на реакцию Порошенко по всем остальным пунктам еще есть, поскольку дедлайн сроком в 24 часа еще не прошел.

Напомним, ранее мы подобрали яркие семейные фото Зеленского с отцом и мамой и писали, что известно о родителях кандидата в президенты.

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