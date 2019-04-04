Дебати Зеленського і Порошенко під загрозою зриву: названа причина

Дебати Зеленського и Порошенко можуть не відбутися, бо Порошенко поки не погодився на ряд умов свого опонента
Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського можуть не відбутися через те, що Порошенко поки не дотримався ряду умов, які висунув йому Зеленський.
Як відомо, Петро Порошенко оперативно прийняв пропозицію Володимира провести дебати, але не погодився на ряд його умов.
Зокрема, у своєму відеозверненні Петро Порошенко зазначив, що правила дебатів прописані Законом "Про вибори Президента". Їх можуть провести на базі Суспільного і транслювати по всіх телеканалах. Але в той же час погодився провести їх на стадіоні.
Але чинний президент нічого не відповів з приводу того, що Зеленський запропонував обом кандидатам пройти медичну перевірку перед участю у дебатах.
Крім того, він ні слова не сказав про вибачення за те, що назвав Зеленського "маріонеткою Коломойського".
А саме цього вимагав Зеленський від президента у відеозверненні до нього.
За словами Зеленського, це була одна із умов - проводити дебати не із "маріонеткою Коломойського, не з малоросом", а саме із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, чим мала бути виражена повага до нього як до кандидата. Це – ще одне недотримання умов і ще одна причина для того, що дебати можуть не відбутися.
Тим часом в команді Зеленського все ще чекають від Порошенка вибачень і дотримань інших умов для дебатів. Про це заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко, передають "Українські новини".
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