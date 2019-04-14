Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля: где и когда смотреть

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться уже скоро. Впрочем, точная дата дебатов пока неизвестна. Они могут пройти как 14-го апреля, так и 19-го, но пока неизвестно, придут ли оба кандидата именно в эти даты. Пока что каждый из кандидатов выбрал только свою дату.

Где же смотреть дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля? Стало известно, что Петр Порошенко запустил обратный отсчет времени к дебатам кандидатов на НСК “Олимпийский”.

Смотреть дебаты можно будет в прямом эфире на странице Петра Порошенко в Facebook.

Администрация президента планирует начать дебаты 14 апреля ровно в 14.14.

Видео: Дебаты Порошенко и Зеленского - онлайн-трансляция (Facebook.com/Петр Порошенко)

При этом оба кандидата так и не достигли консенсуса по поводу того, когда именно пройдут дебаты. Каждый из них настаивает на своей дате проведения дебатов.

Владимир Зеленский предлагает провести их ближе ко дню выборов, а Петр Порошенко согласен дебатировать два раза - и 14-го, и 19 апреля. Пока точно непонятно, появится ли Владимир Зеленский на дебатах 14 апреля.

Ранее Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что ожидает Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля.

"14 апреля я на Республиканском стадионе (сейчас - НСК “Олимпийский” - ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", заявил Порошенко.

Он добавил, что 19.00 или 20.00 как время начала дебатов было бы оптимальным. Вскоре время изменили на 14.14.

Фото: Дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

В то же время Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что ждёт своего оппонента на дебатах не 14-го апреля, а 19-го. После такого заявления в штабе Петра Порошенко заявили, что действующий президент готов прийти на дебаты и 14, и 19 апреля. Впрочем, у Зеленского не отреагировали на ряд предложений действующего президента.

Позже в пресс-службе НСК Олимпийский заявили, что от обоих кандидатов им пришли заявки на проведение дебатов - и 14, и 19 апреля от представителей Порошенко, а от представителей Зеленского - только 19 апреля.

Кстати, многие пользователи соцсетей заметили, что именно во время предвыборной кампании 2019 года появилась устойчивая "мода" на обмен видеообращениями.

Но что будет, если кто-то из кандидатов не появится на дебатах? Как выяснилось, согласно украинскому законодательству за это нет никакой ответственности. По словам известного украинского адвоката, кандидаты несут только моральную и политическую ответственность.

Как сказал адвокат, ни Уголовный Кодекс, ни Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривают ответственности кандидата за неявку на дебаты кандидатов в президенты Украины.

Также, напомним, ранее Петр Порошенко записал новое обращение к украинцам. Скоро последовала реакция сети на ролик - пользователи соцсетей бурно отреагировали на обращение Порошенко и активно высказывали свое мнение о новом обращении действующего президента.