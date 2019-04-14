Дебати Порошенко і Зеленського 14 квітня: де і коли дивитися

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися вже незабаром. Втім, точна дата дебатів поки невідома. Вони можуть пройти як 14-го квітня, так і 19-го, але поки невідомо, чи прийдуть обидва кандидати саме в ці дати. Поки що кожен ыз кандидатыв вибрав свою дату.

Де ж дивитися дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня? Стало відомо, що Петро Порошенко запустив зворотний відлік часу до дебатів кандидатів на НСК "Олімпійський".

Дивитися дебати можна буде у прямому ефірі на сторінці Петра Порошенка в Facebook.

Адміністрація президента планує почати дебати 14 квітня рівно о 14.14.

Відео: Дебати Порошенко і Зеленського - онлайн-трансляція (Facebook.com/Петро Порошенко)

При цьому обидва кандидати так і не досягли консенсусу з приводу того, коли саме відбудуться дебати. Кожен з них наполягає на своїй даті проведення дебатів.

Володимир Зеленський пропонує провести їх ближче до дня виборів, а Петро Порошенко згоден дебатувати два рази - і 14-го, і 19 квітня. Поки точно незрозуміло, чи з'явиться Володимир Зеленський на дебатах 14 квітня.

Раніше Петро Порошенко неожноразово заявляв про те, що очікує Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня.

"14 квітня я на Республіканському стадіоні (нині - НСК "Олімпійський" - ред.), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", заявив Порошенко.

Він додав, що 19.00 або 20.00 як час початку дебатів було б оптимальним. Згодом час змінили на 14.14.

Фото: Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

У той же час Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав, що чекає свого опонента на дебатах не 14-го квітня, а 19-го. Після такої заяви в штабі Петра Порошенка заявили, що чинний президент готовий прийти на дебати і 14, і 19 квітня. Втім, у Зеленського не відреагували на низку пропозицій чинного президента.

Пізніше в прес-службі НСК Олімпійський заявили, що від обох кандидатів їм прийшли заявки на проведення дебатів - і 14, і 19 квітня від представників Порошенко, а від представників Зеленського - тільки 19 квітня.

До речі, багато користувачів соцмереж помітили, що саме під час передвиборної кампанії 2019 року з'явилася стійка "мода" на обмін відеозверненнями.

Але що буде, якщо хтось з кандидатів не з'явиться на дебатах? Як з'ясувалося, згідно з українським законодавством за це немає ніякої відповідальності. За словами відомого українського адвоката, кандидати несуть моральну і політичну відповідальність.

Як сказав адвокат, ні Кримінальний Кодекс, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачають відповідальності кандидата за неявку на дебати кандидатів у президенти України.

Також, нагадаємо, раніше Петро Порошенко записав нове звернення до українців. Незабаром послідувала реакція мережі на ролик - користувачі соцмереж бурхливо відреагували на звернення Порошенко і активно висловлювали свою думку про новие звернення чинного президента.