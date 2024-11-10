Де зараз співачка Зіанджа, яка втекла з України через Дунай і зникла з соцмереж

Співачка Зіанджа здобула популярність після участі у "Фабриці зірок" та "Фабриці зірок. Суперфінал". У минулому вона виступала під псевдонімами Борис Апрєль, Анна Ейпріл, Зіанджа, а з 2020 року - Зі Фамелу.

Що відомо про життя 33-річної виконавиці сьогодні та як вона виглядає - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Борис Апрєль

Справжнє ім'я музиканта - Борис Круглов. Уродженець Криму з самого дитинства мріяв про кар'єру в шоубізнесі. Тому він сказав батькам, що їде вступати на економічний, але насправді спробував податися до КНУКіМ. Проте з першого разу йому це не вдалося.

У 2008 році Борис перефарбувався та взяв участь у другому сезоні "Фабрики зірок", де посів третє місце у фіналі та отримав приз за найбільшу кількість симпатій серед слухачів.

Після закінчення зйомок Апрєля стали активно запрошувати на різні програми та фотосесії. У 2010 році він повернувся на "Фабрику зірок. Суперфінал", проте був змушений залишити шоу, що викликало протест його фанатів.

Пізніше з'ясувалося, що співак проходив лікування у київській клініці, а на програму повернувся лише на гала-концерт вже у зміненому образі - з короткою стрижкою та темним волоссям. У цей період його наставницею була Наталія Могилевська, але їхні стосунки закінчилися скандальними з'ясуваннями після розірвання контракту.

Потім Зіанджа поїхала до Лос-Анджелеса, а після повернення до Києва зробила камінг-аут, заявивши, що є трансгендерною. Вона знову вирушила до США, щоб зробити операцію зі зміни грудей, і стала Анною Ейпріл.

У 2018 році на шоу "Голос країни" перед публікою з'явилася вже інша виконавиця - Зіанджа. На проєкті вона потрапила в команду Олексія Потапенка, але залишила шоу після першого прямого ефіру.

Непрості стосунки з Могилевською

У 2022 році Зі Фамелу звинуватила Могилевську в булінгу, заявивши, що та продовжувала називати її Борисом, попри те, що вона давно позиціювала себе як жінка.

Могилевська у відповідь зазначила, що Зі Фамелу зробила такі заяви, оскільки не здобула популярності, як інші її підопічні, зокрема MONATIK і Барських.

"Ті з моїх артистів, які стають успішними - Монатік, Макс Барських, Dantes, Регіна Тодоренко, – вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так, як вони мріяли, – вони обов'язково не люблять Монатіка, Макса Барських і мене", - казала Могилевська.

Борис Апрєль і Наталія Могилевська (фото: instagram.com/zifaamelu)

Зіанджатакож підтвердила, що Могилевська возила її до психіатра з метою змінити її орієнтацію, оскільки, за словами продюсерки, вона була "морально, фізично і духовно неповноцінною".

Як зараз виглядає колишній Борис Апрєль (фото: instagram.com/zifaamelu)

Втеча з України

Коли стало відомо, що співачка не зробила операцію зі зміни статі, їй не вдалося офіційно виїхати з країни під час повномасштабної війни, оскільки за документами вона є військовозобов'язаним чоловіком. Після того, як прикордонники не випустили її, артистка нелегально перепливла Дунай, про що розповіла у коментарі виданню Rolling Stone.

"Я не хочу стріляти у людей, я не хочу нікого вбивати. Я скоріше помру. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я мало не потонула. Я випила так багато води. Я втомилася і пливла з останніх сил. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все-таки Україна. Поряд було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон", - пояснювала свою позицію Зіанджа.

Які фото публікує Зіанджа (фото: instagram.com/zifaamelu)

Наразі соціальні мережі Зіанджі залишаються неактивними. За її сторінкою в Instagtam стежать майже 12 тисяч підписників. Кррайній допис датований 29 травня 2022 року, а обліковий запис зірки вказує, що вона перебуває в Німеччині. В описі профілю Зі Фамелу підкреслює, що є трансгендерною жінкою.

Соцмережі співачки Зі Фамелу (фото: instagram.com/zifaamelu)