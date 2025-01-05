Где сейчас звезда 2000-х Василий Бондарчук, чьи хиты не сходили с теле- и радиоэфиров

В начале 2000-х Василий Бондарчук был одним из самых ярких представителей украинской музыкальной сцены. Его песни звучали отовсюду. Однако со временем популярность артиста начала спадать, и его имя постепенно исчезло с афиш и экранов.

Где сейчас звезда "нулевых" и чем занимается исполнитель сегодня? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Василия Бондарчука

Артист родился в городе Сквира, что в Киевской области. До начала сольной карьеры в 2007 году он успел проявить себя в мюзиклах, опереттах и театральных постановках.

В период с 2007 по 2012 годы певец выпустил ряд популярных русскоязычных хитов, среди которых "Серебром дождей", "Нежная" и "Напополам" - дуэтная песня с Ириной Билык, которые принесли ему широкую известность.

В прошлом исполнитель пытался представить Украину на "Евровидении", приняв участие в национальных отборах в 2007 и 2012 годах. Однако после завершения сотрудничества с продюсером Юрием Никитиным в 2010 году его карьера начала постепенно угасать.

Без поддержки опытного продюсера достичь успеха Василию не удалось. Несмотря на его заявления о росте гонораров во время самостоятельной деятельности, новые композиции артиста не получали должного внимания от телеканалов и радиостанций, которые не спешили включать их в ротацию.

Позже Василий решил попробовать свои силы в спорте. В 2013 году артист увлекся бодибилдингом и принимал участие в чемпионатах Украины и Европы, где завоевывал призовые места.

Василий Бондарчук (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

Где сейчас певец

Сейчас Василий Бондарчук проживает в Соединенных Штатах, куда переехал еще до начала полномасштабной войны. Еще во время пандемии COVID-19 он признавался, что не имеет американского гражданства, но возвращаться в Украину не планирует.

Знаменитость живет и работает в Чикаго. В период локдауна он жил за счет сбережений, заработанных ранее.

Василий Бондарчук (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

В США Василий живет вместе с семьей - женой и дочкой. Его избранницей является певица Катя Веласкес, которая участвовала в первой украинской "Фабрике звезд". Их роман начался в 2005 году, а через три года, в 2008-м, у пары родилась дочь, которую назвали Ариана-Селеста.

Василий Бондарчук с женой (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

На днях супруги засветились на свадьбе финалиста первого сезона "Х-Фактора" Александра Кривошапка, где они выступали в дуэте.

Василий Бондарчук с женой (скриншот)

К слову, после начала большой войны Бондарчук перестал давать интервью, однако в США присоединился к участию в благотворительных концертах, организованных в поддержку Украины.