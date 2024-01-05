Где сейчас Юрко Юрченко, от которого в 90-х были без ума все украинки

Юрий Нечистяк, более известный как Юрко Юрченко, в 1990-х годах стал одним из самых популярных певцов. Его песни не раз исполняли как украинские, так и российские звезды. Несмотря на паузы в карьере, Юрий всегда успешно возвращался на сцену. Но сегодня он отец троих детей и военный ВСУ.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о Юрке Юрченко на пике популярности и сейчас.

Начало карьеры певца

Сначала Юрко Юрченко строил музыкальную карьеру в группе "Мріяни" с 1979 года. Он был достаточно популярен, что измеряется участием в известной на то время телепрограмме "Сонячні кларнети".

В 1996 году в Ялте Юрий познакомился с руководителем художественного агентства "Территория А" Александром Бригинцем. В тот момент зародился проект "Юрко Юрченко".

Юрий Юрченко (фото: открытые источники)

Составляющими успеха Нечистяка стали видеоклипы к каждой песне, качественная реклама и официальные признания в конкурсах. Например, в 1996 году он получил первое место в «Перлина сезона» и премию «Открытие года» на фестивале "Таврійські Ігри" в 1997 году.

Тем же летом вышел его первый и единственный кассетный альбом "Я йду".

Позже рабочие отношения с "Территорией А" не сложились. Поэтому два года Юрий сотрудничает с продюсерским агентством Александра Пономарева.

Москва и "Юркеш"

Впоследствии Юрко Юрченко выехал в Москву, где выступал в городских клубах, работал композитором и аранжировщиком. Здесь карьера также не сложилась, поэтому до 2004 года он находится в творческой паузе.

На этом также завершился проект "Юрко Юрченко". Это произошло по собственному желанию самого артиста.

Вернувшись из Москвы, он создал и возглавил группу "Юркеш". Первое выступление группы прошло не просто на сцене, а в рамках Всеукраинского отборочного конкурса для участия в "Евровидении-2005".

После новой волны популярности песни Юрия исполняют Филипп Киркоров, группа "Неангелы", Андрей Данилко, Лолита, Марина Одольская, Мария Яремчук и другие.

В 2017 году группа "Юркеш" приняла участие в "X-Факторе" и заняла второе место в финале.

В 2018 году Юрий начал сотрудничать с группой "Скрябин". В планах был тур по Украине, однако карантинные ограничения в течение 2020-2021 годов внесли свои коррективы.

В этот период Юрий Нечистяк работал таксистом.

Юрко Юрченко и война в Украине

С 2014 года певец прекратил какую-либо деятельность на территории России и сотрудничество с их звездами, хотя и получал предложения.

"Признаюсь, у меня было много приглашений также и из России. Я не согласился ни на одно из них. И не потому, что крутой пацан, а потому, что просто не смог бы петь во время войны", - сказал Юрий в одном из интервью.

Исполнитель неоднократно находился в зоне АТО, где поддерживал боевой дух украинских защитников.

В 2022 году с началом полномасштабного российского вторжения Юрко "Юркеш" Юрченко воюет в добровольческом батальоне "ОДЧ Карпатська січ".

Юрий Юрченко на передовой с побратимами (фото: facebook.com/Yurcash)

Он убежден, что эта война будет продолжаться долго.

"Единственный результат - только победа. Окончательная, бескомпромиссная капитуляция Москвы. Другого не воспримут ни общество, ни военные. И настроения среди военных совершенно не такие, как здесь. Люди здесь устали", - сказал военный.

При себе он всегда носит гитару для поддержания боевого духа.