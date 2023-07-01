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"Майже повністю втратив слух": відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото)

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Україна, Субота 01 липня 2023 09:23
"Майже повністю втратив слух": відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото) Юрко Юрченко в лікарні (фото: facebook.com/Yurcash)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий український співак Юрко Юрченко потрапив до лікарні після свого благодійного концерту. Лікарі виявили в нього проблеми зі слухом, тому найближчим часом артист не зможе вийти на сцену.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що сталося з Юрченком

"На благодійному концерті в Києві для "Сталевих жінок Азову" майже повністю втратив слух (аж незручно, що не на нулі, там і голосніше бувало). Такий собі прикольчик для професійного музиканта. Можливо, перевтома, акубаротравма, наслідки минулих прильотів..." - написав Юрко у дописі.

Він додає, що чує шум, гудіння та тріщання, через що не потрапляє в тональність. Тому найближчим часом усі виступи співака доведеться скасувати.

Однак серед переваг травми він називає те, що не чує навколо російської мови, якщо нею говорять.

"Інтенсивна терапія на стаціонарі, тому вірю в позитивний прогноз лікування і в наших крутих ескулапів, що загнали мене сюди силоміць і бережно вливають мені в вуха і в вени "вітамінки"!" - ділиться настроєм співак.

&quot;Майже повністю втратив слух&quot;: відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото)

Юрко Юрченко потрапив у лікарню (фото: facebook.com/Yurcash)

Що відомо про Юрка Юрченка

Справжнє його ім'я Юрій Нечистяк. Він став відомим у 1990-х, як учасник хіт-параду "Територія А". У ці роки він випустив свої відомі хіти "Я йду", "Відпусти", "Така наша любов" тощо.

Після 2000 року Юрченко поїхав до Москви, де працював композитором і виступав у міських клубах. Однак після 2014 року артист повністю відмовився від співпраці з російськими зірками.

У 2022 році Юрко Юрченко пішов воювати проти російських загарбників у добровольчому батальйоні "ОДЧ Карпатська січ". На війні крім зброї носить з собою гітару, щоб підіймати бойовий дух бійцям.

&quot;Майже повністю втратив слух&quot;: відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото)&quot;Майже повністю втратив слух&quot;: відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото)&quot;Майже повністю втратив слух&quot;: відомий співак потрапив у лікарню після благодійного концерту (фото)

Юрко Юрченко з побратимами (фото: facebook.com/Yurcash)

Раніше ми розповідали про те, що Віталій Козловський отримав повістку та проходить навчання.

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