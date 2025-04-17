Де зараз Микола Гнатюк - зірка 80-х-90-х років, якого хотіла напоїти Пугачова

У 80–90-х його знали всі. Пісні Миколи Гнатюка звучали з кожного телевізора, а концерти збирали тисячі глядачів. Його хіти - "Птица счастья", "Калина",”Час рікою тече" та легендарна "Ой, смереко" - миттєво ставали популярними. Та останніми роками про артиста майже нічого не чути.

Де зараз зірка української естради і чому він зник із публічного простору - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Миколи Гнатюка

Микола Гнатюк народився в селі Немирівка на Хмельниччині. Він здобув освіту в Рівненському педагогічному інституті, де навчався на музично-педагогічному факультеті.

Після завершення навчання долучився до ансамблю "Ми - одесити" як соліст, а також гастролював разом із популярним колективом "Дружба", демонструючи свій вокальний талант на різних майданчиках. Микола Гнатюк (скріншот)

У віці 26 років здобув перемогу на естрадному конкурсі в Запоріжжі - це стало переломним моментом у його кар'єрі. Після цього співака почали активно запрошувати на фестивалі, телепрограми й різні концерти.

У творчій біографії Гнатюка є й курйозна історія, пов’язана з Аллою Пугачовою. Співак брав участь у престижному фестивалі "Інтербачення" в польському Сопоті, де головувала "Примадонна". За чутками, вона намагалася завадити українському виконавцю здобути перемогу: запросила його на вечірку, маючи намір споїти.

Проте Гнатюк встиг вчасно вийти через чорний хід і все ж таки посів перше місце у конкурсі.

У 1981 році артист випустив сингл "Птица счастья", що приніс йому шалений успіх. Проте до 1987 року інтерес до його творчості зменшився. Це змусило композитора Олександра Морозова написати нові композиції спеціально для Гнатюка.

У цей час співакові також було присвоєно почесне звання народного артиста. Новий виток кар’єри ознаменувався появою популярних пісень "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе" та "Ой, смереко", які увійшли до двох масштабних музичних збірок.

На піку оновленого успіху виконавець несподівано виїхав за кордон. У Німеччині проживали його колишня дружина Наталія та син Олександр - єдина дитина співака. Відомо, що Микола був одружений лише один раз. Згодом він повернувся до України.

Фейк про війну

Коли Росія захопила Крим і почала агресію на сході України, в мережі з’явився скандальний пост нібито від імені Миколи Гнатюка, в якому йшлося про те, що "Україна і Захід винні у розпалюванні громадянської війни".

"Ось я нарешті повернувся додому з Росії, де пробув у родичів понад 40 діб, проїхав територію від Брянська до узбережжя ЧМ Краснодарського краю. Чим можу я, українець, поділитися і з росіянами, і з українцями? Сподобався Краснодарський край, дороги не гірші, ніж у Європі, поля доглянуті, магазини повні продуктів місцевого виробництва, сервіс досить на високому рівні, дуже багато багатих людей, не кажучи про будинки. Найголовніше, я не бачив пересування військ Російських ЗС, хоча доводилося їхати й вдень і вночі, і в Росії ніхто не говорить про війну з Україною, – нібито йшлося у повідомленні Гнатюка. – А вчора я приїхав до Сум і все поїхало: Росія напала, Росія окупувала, російські танки, батальйони десантників та морпіхів, Українські ЗСУ успішно відбили атаку 100 танків Кантемирівської танкової бригади, бригада взята в полон. Що я можу сказати? Дешева пропаганда, обманюють український народ наші ЗМІ", - йшлося у тому дописі.

Утім, згодом з’ясувалося, що ця публікація була фейковою. Анатолій Гнатюк - брат співака, знаний актор і телеведучий - спростував інформацію. Він запевнив, що його брат не їздив до Росії після 2014 року й взагалі не має ні водійських прав, ні машини.

Де зараз Микола Гнатюк

Декілька років тому виконавець оголосив про завершення своєї музичної діяльності. За словами його друзів, співак останнім часом став надзвичайно релігійною людиною. До речі, в його дискографії є кілька альбомів на духовну тематику. Микола Гнатюк (скріншот)

Брат артиста розповідав, що нині Микола перебуває в Німеччині - він поїхав до сина, який здобував освіту з економіки в одному з університетів Мюнхена.

“Він зараз мешкає в Німеччині, виїхав до сина. Скажу так: живеться йому, як всім українцям, де б вони не були, морально важко, бо думки лише одні - про війну. А фізично - Слава Богу”, - поділився Анатолій Гнатюк. Микола Гнатюк (фото: Вікіпедія)