Где сейчас Николай Гнатюк - звезда 80-х-90-х годов, которого хотела напоить Пугачева

В 80-90-х его знали все. Песни Николая Гнатюка звучали из каждого телевизора, а концерты собирали тысячи зрителей. Его хиты - "Птица счастья", "Калина", ”Час рікою тече" и легендарная "Ой, смерека" - мгновенно становились популярными. Но в последние годы об артисте почти ничего не слышно.

Где сейчас звезда украинской эстрады и почему он исчез из публичного пространства - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Николая Гнатюка

Николай Гнатюк родился в селе Немировка в Хмельницкой области. Он получил образование в Ровенском педагогическом институте, где учился на музыкально-педагогическом факультете.

После завершения обучения присоединился к ансамблю "Мы - одесситы" как солист, а также гастролировал вместе с популярным коллективом "Дружба", демонстрируя свой вокальный талант на разных площадках. Николай Гнатюк (скриншот)

В возрасте 26 лет одержал победу на эстрадном конкурсе в Запорожье - это стало переломным моментом в его карьере. После этого певца начали активно приглашать на фестивали, телепрограммы и различные концерты.

В творческой биографии Гнатюка есть и курьезная история, связанная с Аллой Пугачевой. Певец участвовал в престижном фестивале "Интервидение" в польском Сопоте, где председательствовала "Примадонна". По слухам, она пыталась помешать украинскому исполнителю одержать победу: пригласила его на вечеринку, намереваясь споить.

Однако Гнатюк успел вовремя выйти через черный ход и все же занял первое место в конкурсе.

В 1981 году артист выпустил сингл "Птица счастья", принесший ему огромный успех. Однако к 1987 году интерес к его творчеству уменьшился. Это заставило композитора Александра Морозова написать новые композиции специально для Гнатюка.

В это время певцу также было присвоено почетное звание народного артиста. Новый виток карьеры ознаменовался появлением популярных песен "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе" и "Ой, смереко", которые вошли в два масштабных музыкальных сборника.

На пике обновленного успеха исполнитель неожиданно выехал за границу. В Германии проживали его бывшая жена Наталья и сын Александр - единственный ребенок певца. Известно, что Николай был женат только один раз. Впоследствии он вернулся в Украину.

Фейк о войне

Когда Россия захватила Крым и начала агрессию на востоке Украины, в сети появился скандальный пост якобы от имени Николая Гнатюка, в котором говорилось о том, что "Украина и Запад виноваты в разжигании гражданской войны".

"Вот я наконец-то вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток, проехал территорию от Брянска до побережья ЧМ Краснодарского края. Чем могу я, украинец, поделиться и с россиянами, и с украинцами? Понравился Краснодарский край, дороги не хуже, чем в Европе, поля ухоженные, магазины полны продуктов местного производства, сервис достаточно на высоком уровне, очень много богатых людей, не говоря о домах. Самое главное, я не видел передвижения войск Российских ВС, хотя приходилось ехать и днем и ночью, и в России никто не говорит о войне с Украиной, - якобы говорилось в сообщении Гнатюка. - А вчера я приехал в Сумы и все поехало: Россия напала, Россия оккупировала, российские танки, батальоны десантников и морпехов, Украинские ВСУ успешно отбили атаку 100 танков Кантемировской танковой бригады, бригада взята в плен. Что я могу сказать? Дешевая пропаганда, обманывают украинский народ наши СМИ", - говорилось в той заметке.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что эта публикация была фейковой. Анатолий Гнатюк - брат певца, известный актер и телеведущий - опроверг информацию. Он заверил, что его брат не ездил в Россию после 2014 года и вообще не имеет ни водительских прав, ни машины.

Где сейчас Николай Гнатюк

Несколько лет назад исполнитель объявил о завершении своей музыкальной деятельности. По словам его друзей, певец в последнее время стал чрезвычайно религиозным человеком. Кстати, в его дискографии есть несколько альбомов на духовную тематику. Николай Гнатюк (скриншот)

Брат артиста рассказывал, что сейчас Николай находится в Германии - он уехал к сыну, который получал образование по экономике в одном из университетов Мюнхена.

"Он сейчас живет в Германии, уехал к сыну. Скажу так: живется ему, как всем украинцам, где бы они ни были, морально трудно, потому что мысли только одни - о войне. А физически - Слава Богу", - поделился Анатолий Гнатюк. Николай Гнатюк (фото: Википедия)