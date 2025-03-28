Куди зник оперний співак Володимир Гришко, який виступав "Антимайдані"

Колись ім'я відомого українського оперного співака Володимира Гришка звучало не лише на престижних сценах, а й у політичних колах. Артист двічі виступав на "антимайдані", мав дружні зв'язки з представниками "Партії регіонів" і навіть вважався улюбленцем Януковича. Однак зараз про нього майже нічого не чути.

Чим зараз живе співак і куди він подівся? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Володимира Гришка

Володимир Гришко - всесвітньо відомий оперний співак та Народний артист України.

Він народився 28 липня 1960 року в Києві. З дитинства Гришко захоплювався музикою та згодом присвятив їй усе своє життя.

Артист виступав на найпрестижніших світових сценах, зокрема в Metropolitan Opera у Нью-Йорку, а з 1996 по 2006 рік був солістом Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі. Володимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Під час Революції Гідності Володимир Гришко залишався в Україні, проте його позиція викликала чимало суперечок. Він двічі виступав на так званому "антимайдані", фактично підтримавши режим Януковича.

Попри це, у пізніших інтерв’ю Гришко наголошував, що музика має бути поза політикою, пояснюючи свою участь бажанням підтримати шахтарів і простих робітників.

"Я займаюсь музикою, а не агітацією. Я нікого ні до чого не агітую, музика аполітична і ніякого відношення до політики не має. Що стосується мого виступу на Європейській площі - то хіба там стоять не ті ж самі люди? Я не розділяв ніколи людей, а тим більш українців за будь-якими критеріями, мета у всіх одна - жити краще", - говорив артист. Володимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Він також позитивно відгукувався про деяких представників "Партії регіонів", зокрема про соратницю Януковича Ганну Герман.

Скандал навколо його виступів на "антимайдані" мав серйозні наслідки для кар’єри співака.

Спочатку йому довелося скасувати великий концерт у Львові, а згодом - і цілий тур по Україні. Сам Гришко пояснював це непростою суспільно-політичною ситуацією в країні.

"Людям зараз не до опери, у країні складна суспільна та політична ситуація. Щодо моїх виступів у Львові, я сподіваюсь, з часом всі образи забудуться і, можливо, я знову приїду до своїх львівських прихильників. Я дуже люблю місто Львів, я завжди з радістю там виступав, в мене навіть є пісня: "Ти королева з міста Лева", яку я присвятив львів’янкам", - говорив Володимир. Володимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Як зараз живе співак та що говорить про велику війну

Під час повномасштабної війни Гришко залишився на батьківщині, хоча тепер набагато рідше з’являється на сцені. Один із його останніх концертів відбувся у Харкові у лютому 2025 році. Володимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Окрім виступів, оперний співак активно веде соцмережі. У TikTok та Instagram він ділиться рілсами, в яких проводить уроки вокалу.

Ще у 2018 році Гришко заснував приватний навчальний заклад - "Академію мистецтв Володимира Гришка", де передає свої знання, набуті за роки творчої кар'єри.

Також артист не залишається осторонь війни. У соцмережах він розповідає про свою допомогу Збройним силам України - зокрема, передав власний автомобіль для потреб армії. Володимир Гришко із захисниками ЗСУ (фото: instagram.com/gryshko.official)

Крім того, Гришко регулярно публікує кадри наслідків війни та висвітлює воєнні злочини Росії.

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