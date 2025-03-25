Де зараз екс-ведучий "Інтера" Юрій Кот, який став прихильником Путіна
Юрій Кот свого часу працював на популярних українських телеканалах та вів різні шоу. Однак під час Революції гідності, анексії Криму та початку війни на Донбасі він несподівано підтримав країну-агресорку.
Де зараз палкий шанувальник політики Путіна? Дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Біографія Юрія Кота
Юрій Кот народився в Житомирі в родині актора та вчительки української мови і літератури. Він здобув освіту в Житомирському педагогічному інституті та Київському театральному.
Кар'єру Кот починав у Житомирі, працюючи диктором на місцевому радіо. Визнання та популярність йому принесла робота на телеканалі "Інтер", де він був бренд-голосом з 1999 до 2011 року. Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)
Протягом своєї кар'єри в Україні він вів численні проєкти, серед яких "Національна лотерея", "Все для тебе", "Світло", "Весілля для тебе" та інші. Примітно, що Кот активно користувався українською мовою.
Проте, коли в Україні почалася Революція гідності, його позиція викликала здивування. Він став ведучим так званого Антимайдану, а коли Росія анексувала Крим, не приховував своєї підтримки її дій.
Кот також відкрито висловлював свою радість з приводу початку війни на сході України.Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)
Де зараз пропагандист
З 2014 року Юрій Кот живе в РФ. Незабаром після переїзду він почав активно підтримувати російську пропаганду, поширюючи фальшиву інформацію про Україну та пропагуючи наративи країни-агресора.
Він розпочав роботу на російських телеканалах, де вів програми, що висвітлювали українців в негативному світлі. Крім того, Кот став одним з організаторів проросійського пропагандистського заходу "Безсмертний полк". Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він ще більше заглибився в підтримку російської пропаганди, створивши Telegram-канал, на якому прославляв злочини окупантів на українських територіях, поширював фейки про війну та активно підтримував Росію.
За свою позицію у серпні 2022 році Коту було оголошено підозру в державній зраді. У грудні його справу передали до суду.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Вікіпедія, Instagram Юрія Кота, сайт Офісу генпрокурора.