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Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Пятница 06 июня 2025 14:45
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Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку Как изменилась жизнь и внешность Потапа после выезда из Украины (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский рэпер и продюсер Потап за время полномасштабной войны кардинально изменил образ жизни: живет за границей, активно занимается спортом и дает интервью на русском.

Что известно о его новом образе и чем он занимается сейчас, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Где живет Потап во время войны в Украине

Сейчас Потап в большей мере проживает в Барселоне, Испания. По его словам, этот город вдохновляет на творчество, здесь он чувствует себя свободно и активно работает над новыми идеями. Кроме того, он часто бывает в США и других странах.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Где сейчас Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона - все на борт! Наш креативный поезд набирает скорость. 2025-й будет грандиозным и масштабным. Мы ставим на карту шоу-бизнеса в различных формах и проявлениях", - заявил продюсер накануне 2025 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ певец несколько раз выезжал из Украины и возвращался.

Артист отмечал, что делает это легально, воспользовавшись программой, позволяющей мужчинам временно пересекать границу по определенным основаниям, и вернулся за границу после благотворительных концертов в Киеве.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Как изменилась жизнь и внешность Потапа после выезда из Украины (фото: instagram.com/realpotap)

"Есть способы, есть системы, разные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я должен вернуться. То есть она на определенный срок. Поэтому я возвращаюсь", - рассказал он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Похудение и спорт

Весной 2025 года рэпер рассказал, что похудел на 25 килограммов - ранее его вес был около 140 кг.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Потап до похудения (фото: instagram.com/realpotap)

Артист рассказал, что изменил свой стиль жизни, в частности, начал заниматься физической активностью. Он записался в тренажерный зал, что стало частью его нового образа жизни, а также он стал придерживаться диеты.

"Я изменился, я похудел, я готов разрывать. Я работаю - я уже минус 25 кг. Завтра, например, день без еды вообще. Только вода. До моего идеального веса еще нужно минус килограммов 10. Весил 140 кг", - рассказал рэпер в интервью "Все Всегда Везде".

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Потап похудел на 25 кг (фото: instagram.com/realpotap)

Переход на русский язык

Несмотря на войну в Украине, Потап неоднократно давал интервью на русском языке, что вызывает негодование у украинских поклонников.

Артист объясняет это желанием быть услышанным не только в Украине, но и за ее пределами, в частности, в русскоязычных странах, где, по его мнению, информационная борьба также важна.

"Если мы хотим быть услышанными, иногда нужно говорить на языке противника", - заявил он в одном из интервью.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Почему Потап разговаривает на русском (фото: instagram.com/realpotap)

Чем занимается сейчас Потап

Недавно представил новый музыкальный проект под сценическим именем Slavic Balagan.

В рамках этого проекта он выпустил песню "Trumpumpum", посвященную Дональду Трампу, с клипом, полностью сгенерированным с помощью искусственного интеллекта.

В видео появляются виртуальные версии мировых лидеров, таких как Трамп, Ким Чен Ын, Илон Маск и другие, празднующие на балканской вечеринке.

Проект Slavic Balagan - это попытка Потапа экспериментировать с новыми музыкальными и культурными концепциями, ориентируясь на международную аудиторию.

Однако его творчество под этим именем вызывает противоречивые отзывы, и время покажет, сможет ли он найти своего слушателя за пределами Украины.

Где сейчас и как выглядит Потап: перешел на русский и записался в качалку

Потап создал новый проект (фото: instagram.com/realpotap)

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Для написания материала были использованы такие источники: страница Потапа в Instagram, интервью Юрию Дудю, интервью для проекта "Все Всегда Везде".

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