Де зараз і чим займається сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков

Сценарист студії "Квартал 95" Валерій Жидков родом із Росії, але тривалий час мешкав і будував кар'єру в Києві. Після початку повномасштабної війни він припинив активність у соцмережах і перестав з'являтися в розважальних проєктах.
Куди зник артист - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Валерій народився в Тамбові. Вищу освіту здобув у Росії, де отримав спеціальність інженера-системотехніка. Після служби в армії працював у правоохоронних органах близько двох років.
Сценічна кар'єра Жидкова розпочалася в 1993 році в складі команди КВК "Тамбовські вовки", від якої він запозичив свій творчий псевдонім. Пізніше він приєднався до іншого колективу - "Тапкіни діти", де згодом зайняв місце капітана після Степана Казаніна.
У 2003 році Жидков став сценаристом студії "Квартал 95". Після початку повномасштабної війни залишився в Києві й отримав українське громадянство.
Під час благодійного виступу "Кварталу" в Польщі відкрито висловив свою позицію, засудивши злочинні дії російського режиму.
У перші дні вторгнення разом із сім'єю виїхав до селища Макарів, вважаючи його безпечнішим місцем, але незабаром змушений був тікати звідти, оскільки містечко опинилося під окупацією російських військ.
Через війну Жидков втратив багатьох близьких і друзів у Росії, які підтримали агресивну політику Кремля.
Валерій спочатку вивіз свою родину за кордон, а сам повернувся до Києва, щоб організовувати благодійні виступи на підтримку Збройних сил України.
На початку війни артист був активним у соцмережах, але зараз публікує пости значно рідше.
Художній керівник та актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий повідомив, що його колега не проживає в Україні.
В інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті" артист зазначив, що Жидков покинув країну три роки тому.
"Він не працює, він поїхав. Я не знаю, можна це назвати - "по-англійські" чи ні", - сказав шоумен.
Кошовий зізнався, що від'їзд колеги без попередження став для нього сюрпризом. Місце перебування артиста наразі невідоме, хоча в Instagram вказано, що він зараз в Австрії.
"Я коли дізнався, що він пішов, це для мене було несподівано. Чесно. Я прийшов, а мені сказали, що Валера поїхав. Поїхав та й поїхав. Отже, ось такий ти сильний чувак", - уточнив Євген.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Валерія Жидкова, Ранок у великому місті.