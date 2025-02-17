Где сейчас и чем занимается сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков

Биография Валерия Жидкова

Валерий родился в Тамбове. Высшее образование получил в России, где получил специальность инженера-системотехника. После службы в армии работал в правоохранительных органах около двух лет.

Сценическая карьера Жидкова началась в 1993 году в составе команды КВН "Тамбовские волки", от которой он позаимствовал свой творческий псевдоним. Позже он присоединился к другому коллективу - "Тапкины дети", где впоследствии занял место капитана после Степана Казанина. Валерий Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

В 2003 году Жидков стал сценаристом студии "Квартал 95". После начала полномасштабной войны остался в Киеве и получил украинское гражданство.

Во время благотворительного выступления "Квартала" в Польше открыто высказал свою позицию, осудив преступные действия российского режима.

В первые дни вторжения вместе с семьей выехал в поселок Макаров, считая его более безопасным местом, но вскоре вынужден был бежать оттуда, поскольку городок оказался под оккупацией российских войск. Валерий Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Из-за войны Жидков потерял многих близких и друзей в России, которые поддержали агрессивную политику Кремля.

Валерий сначала вывез свою семью за границу, а сам вернулся в Киев, чтобы организовывать благотворительные выступления в поддержку Вооруженных сил Украины. Валерий Жидков и Коля Серьга (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Где сейчас Жидков

В начале войны артист был активным в соцсетях, но сейчас публикует посты значительно реже.

Художественный руководитель и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сообщил, что его коллега не проживает в Украине.

В интервью программе "Ранок у великому місті" артист отметил, что Жидков покинул страну три года назад.

"Он не работает, он уехал. Я не знаю, можно это назвать - "по-английски" или нет", - сказал шоумен.

Кошевой признался, что отъезд коллеги без предупреждения стал для него сюрпризом. Место пребывания артиста пока неизвестно, хотя в Instagram указано, что он сейчас в Австрии.

"Я когда узнал, что он ушел, это для меня было неожиданно. Честно. Я пришел, а мне сказали, что Валера уехал. Уехал да и уехал. Так что, вот такой ты сильный чувак", - уточнил Евгений.