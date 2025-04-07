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Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к Борисюку

Понедельник 07 апреля 2025 08:00
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Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к Борисюку Евгений Паперный и Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Евгений Паперный стал первым мужем Ольги Сумской и отцом ее старшей дочери Антонины. Супруги прожили вместе пять лет, пока актриса не влюбилась в Виталия Борисюка, с которым уже более 30 лет счастлива в браке.

Как сложилась судьба Паперного и чем он занимается сегодня? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Евгений Паперный старше своей бывшей жены Ольги Сумской на 16 лет. Их брак, который длился с 1987 по 1991 год, сложно назвать счастливым.

Когда-то артистка рассказывала, что ее мать, Анна Ивановна, не поддерживала ее решение выйти замуж за Евгения, поскольку в украинском обществе он имел репутацию ловеласа. Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный и Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Несмотря на это, Сумская никогда не жалела о своем решении. Сам Паперный признавался, что Ольга стала единственной женщиной, которой он никогда не изменял. В 1990 году у супругов родилась дочь Антонина. Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный с дочерью Антониной (фото: instagram.com/tony__pepper)

Причиной их развода стала новая любовь Ольги - роман с Виталием Борисюком, ее коллегой по театру.Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуОльга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Где сейчас Евгений Паперный

После развода с артисткой, Евгений женился в третий раз. Его избранницей стала Татьяна, с которой он познакомился во время съемок. Татьяна на тот момент была в отношениях с другим мужчиной, но оставила его ради актера.

С дочкой Антониной, как известно, после разрыва с Сумской он не поддерживал связь. Сам Паперный неоднократно признавался, что не звонит и не навещает дочь.

Сейчас ему 74 года. Он продолжает сниматься в кино, а также работает актером дубляжа. Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный (скриншот)

Паперный играϵ на сцене того же театра, что и его бывшая жена Ольга Сумская. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и общаются без конфликтов, оставив прошлое позади.Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный, Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Артист также преподает актерское мастерство в университете культуры и искусств.

Весной 2023 года Сумская на своей странице в Facebook рассказала, что Евгению Васильевичу понадобилась операция по замене суставов. Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный, Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Известно, что он проходил лечение за счет государственной программы для пожилых людей, а мэр Киева Виталий Кличко помог обеспечить финансирование для этой программы.Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к БорисюкуЕвгений Паперный перенес операцию (фото: facebook.com/osumska)

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram и Facebook Ольги Сумской, Антонины Паперной, ЖВЛ.

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