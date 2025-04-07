Где сейчас Евгений Паперный - экс-муж Ольги Сумской, от которого она ушла к Борисюку
Народный артист Украины Евгений Паперный стал первым мужем Ольги Сумской и отцом ее старшей дочери Антонины. Супруги прожили вместе пять лет, пока актриса не влюбилась в Виталия Борисюка, с которым уже более 30 лет счастлива в браке.
Как сложилась судьба Паперного и чем он занимается сегодня? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Евгений Паперный старше своей бывшей жены Ольги Сумской на 16 лет. Их брак, который длился с 1987 по 1991 год, сложно назвать счастливым.
Когда-то артистка рассказывала, что ее мать, Анна Ивановна, не поддерживала ее решение выйти замуж за Евгения, поскольку в украинском обществе он имел репутацию ловеласа. Евгений Паперный и Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Несмотря на это, Сумская никогда не жалела о своем решении. Сам Паперный признавался, что Ольга стала единственной женщиной, которой он никогда не изменял. В 1990 году у супругов родилась дочь Антонина. Евгений Паперный с дочерью Антониной (фото: instagram.com/tony__pepper)
Причиной их развода стала новая любовь Ольги - роман с Виталием Борисюком, ее коллегой по театру.Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Где сейчас Евгений Паперный
После развода с артисткой, Евгений женился в третий раз. Его избранницей стала Татьяна, с которой он познакомился во время съемок. Татьяна на тот момент была в отношениях с другим мужчиной, но оставила его ради актера.
С дочкой Антониной, как известно, после разрыва с Сумской он не поддерживал связь. Сам Паперный неоднократно признавался, что не звонит и не навещает дочь.
Сейчас ему 74 года. Он продолжает сниматься в кино, а также работает актером дубляжа. Евгений Паперный (скриншот)
Паперный играϵ на сцене того же театра, что и его бывшая жена Ольга Сумская. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и общаются без конфликтов, оставив прошлое позади.Евгений Паперный, Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Артист также преподает актерское мастерство в университете культуры и искусств.
Весной 2023 года Сумская на своей странице в Facebook рассказала, что Евгению Васильевичу понадобилась операция по замене суставов. Евгений Паперный, Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Известно, что он проходил лечение за счет государственной программы для пожилых людей, а мэр Киева Виталий Кличко помог обеспечить финансирование для этой программы.Евгений Паперный перенес операцию (фото: facebook.com/osumska)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram и Facebook Ольги Сумской, Антонины Паперной, ЖВЛ.