Де зараз Еріка Герцег - колишня учасниця "ВІА Гри", якій приписували роман з Меладзе

Еріка Герцег - українська виконавиця і модель угорського походження, яка перемогла в шоу "Хочу до "ВІА Гри" та стала однією із солісток цього колективу.

Що відомо про життя 36-річної артистки сьогодні та як вона виглядає - читайте детально у матеріалі РБК Україна (проєкт Styler).

Початок творчого шляху

Уродженка села Мала Добронь Закарпатської області змалечку вивчала не лише українську, але й угорську. У селищі, де вона мешкала, живуть переважно етнічні угорці, і щодня Еріка перетинала кордон між Україною та Угорщиною, оскільки навчалася у місті Загонь, яке було за 12 км від її селища.

У 2006 році дівчина вступила до Університету імені Ференца Ракоці II на факультет економіки і менеджменту. Під час студентства працювала офіціанткою.

У 2008 році співачка вразила схудненням, адже за 8 місяців скинула близько 30 кг. Тоді ж вона почала працювати в модельному бізнесі: знімалася в рекламі білизни та ювелірних прикрас.

У квітні 2011 року Еріка переїхала жити до Києва. Наступного року вона отримала свій перший контракт та почала рекламувати французьку спідню білизну. У той же період знялася для листопадового номера журналу Playboy.

Де зараз Еріка Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Кар'єра у "ВІА Грі"

На проєкті "Хочу до "ВІА Гри" Герцег познайомилася з Мішею Романовою та Анастасією Кожевніковою, які стали її колегами й також долучилися до гурту. Вони створили колектив під керівництвом Надії Мейхер. У фіналі артистки виконали нову пісню "Перемирие" Костянтина Меладзе.

Еріка Герцег з іншими учасницями гурту гурту "ВІА Гра" (фото: wikipedia)

Чутки про роман з Меладзе

Герцег приписували роман з Костянтином Меладзе ще коли вона була учасницею гурту. Така інформація з'являлася у мережі, а сама артистка називала колишнього наставника своїм "третім батьком" - після рідного батька і Бога. Виконавиця зазначала, що відчуває до продюсера велику повагу і вдячність за те, що він допоміг їй реалізуватися.

У той час Брежнєва, коли з'являлися подібні чутки, спростовувала таку інформацію та заявляла, що у її родині з Меладзе все добре. Про розлучення з російським продюсером і композитором грузинського походження українка повідомила вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Еріці Герцег приписували роман з Меладзе (колаж: РБК-Україна)

Початок сольного шляху та особисте життя

Еріка повідомила про початок сольної кар'єри у 2020 році. З того часу вона розпочала випуск власних пісень. Її творчість, звісно ж, змінилася й набула нового звучання.

Після закінчення виступів у складі "ВІА Гри" та оголошення про сольну кар'єру Герцег виїхала до Казахстану до свого коханого, якого не поспішала представляти публіці. Відомо лише, що її обранця звуть Михайло, і вони разом уже кілька років.

У 2021 році Еріка навіть зробила виняток і оприлюднила ролик з ним, але вона так і не розкрила обличчя чоловіка. Пізніше, вже у травні 2022, зірка також публікувала романтичне фото, показавши партнера зі спини.

Еріка Герцег зі своїм коханим (фото: instagram.com/erikaherceg)

Соцмережі

Наразі її сторінка - це більше робочі моменти, аніж особисті, оскільки, як можна зрозуміти, Еріка наразі сконцентрована на розвитку кар'єри, і про це вона яскраво заявляє у блозі.

Місце розташування її облікового запису в Instagram, а також відмітки у постах вказують на те, що наразі співачка перебуває в Угорщині, звідки родом її батько. Окрім того, відомо, що вона стала однією із зіркових наставниць нового сезону "Х-Фактор" в Угорщині.

Що відомо про життя Еріки Герцег зараз

За її сторінкою в Instagram стежать 775 тисяч підписників, проте вона не вважає за потрібне говорити про війну в рідній Україні, адже на її сторінці не знайти дописів на цю тему.

Свої соцмережі зірка веде угорською мовою, а раніше її публікації були російською. З нагоди річниці своєї кар'єри вона випустила пісню під назвою "Exit".

Еріка Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Що відомо про шоу "Хочу у "ВІА Гру"

Реаліті-шоу запропонував створити режисер Алан Бадоєв після того, як продюсер гурту Костянтин Меладзе заявив про розпад останнього складу. Обирати нових учасниць продюсеру допомагали колишні учасниці гурту "ВІА Гра", а головним суддею були глядачі.

Кастинги одночасно проходили в Україні, Казахстані та Росії. Відбір складався з двох етапів: попередній, де редакторська група обирала найкращих кандидаток; та другий етап - за участю журі і Костянтина Меладзе.