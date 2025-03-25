Где сейчас экс-ведущий "Интера" Юрий Кот, который стал поклонником Путина

Юрий Кот в свое время работал на популярных украинских телеканалах и вел различные шоу. Однако во время Революции достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе он неожиданно поддержал страну-агрессора.

Где сейчас пылкий поклонник политики Путина? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Юрия Кота

Юрий Кот родился в Житомире в семье актера и учительницы украинского языка и литературы. Он получил образование в Житомирском педагогическом институте и Киевском театральном.

Карьеру Кот начинал в Житомире, работая диктором на местном радио. Признание и популярность ему принесла работа на телеканале "Интер", где он был бренд-голосом с 1999 до 2011 года. Юрий Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

На протяжении своей карьеры в Украине он вел многочисленные проекты, среди которых "Национальная лотерея", "Все для тебя", "Свет", "Свадьба для тебя" и другие. Примечательно, что Кот активно пользовался украинским языком.

Однако, когда в Украине началась Революция достоинства, его позиция вызвала недоумение. Он стал ведущим так называемого Антимайдана, а когда Россия аннексировала Крым, не скрывал своей поддержки ее действий.

Кот также открыто выражал свою радость по поводу начала войны на востоке Украины. Юрий Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

Где сейчас пропагандист

С 2014 года Юрий Кот живет в РФ. Вскоре после переезда он начал активно поддерживать российскую пропаганду, распространяя фальшивую информацию об Украине и пропагандируя нарративы страны-агрессора.

Он начал работу на российских телеканалах, где вел программы, освещающие украинцев в негативном свете. Кроме того, Кот стал одним из организаторов пророссийского пропагандистского мероприятия "Бессмертный полк". Юрий Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он еще больше углубился в поддержку российской пропаганды, создав Telegram-канал, на котором прославлял преступления оккупантов на украинских территориях, распространял фейки о войне и активно поддерживал Россию.

За свою позицию в августе 2022 году Коту было объявлено подозрение в государственной измене. В декабре его дело передали в суд.

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