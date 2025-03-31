Де зараз Анатолій Пашинін - зірка російських серіалів, який воював у лавах ЗСУ на Донбасі

Свого часу український актор Анатолій Пашинін виблискував у російських серіалах. У 2014 році він зробив важливий крок, приєднавшись до лав ЗСУ на Донбасі. Він неодноразово критикував російське керівництво та закликав білорусів не брати участь у війні в Україні, але з часом зник з публічного простору.
Де зараз артист та що говорить про повномасштабне вторгнення - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року в місті Світловодськ, на Кіровоградщині. Після завершення навчання у школі він вступив до Запорізького індустріального інституту.
Згодом продовжив освіту у Вищому театральному училищі імені Щепкіна в Москві, після чого розпочав акторську кар'єру в Росії.
Популярність прийшла до Пашиніна завдяки його ролям у численних кіно- й телевізійних проєктах, серед яких "Грозові ворота", "Вогнеборці", "Украдене щастя", "Левова частка" та інші.
Його акторська діяльність у Росії була успішною, і він здобув широку впізнаваність серед глядачів.
З початком Революції Гідності у 2014 році артист вирішив залишити Росію та приєднався до добровольчого батальйону "Арата". У 2017 році стало відомо, що він бере безпосередню участь у бойових діях на Донбасі.
Попри це, українське громадянство він так і не отримав, хоча неодноразово заявляв, що вважає себе українцем.
"Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще, ніж український. Тому що український паспорт та громадянство стало якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не вгодний керівникові секти, ми забираємо у тебе цей паспорт. У мене нічого відібрати, тому я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу", - розповідав він в інтерв'ю Яніні Соколовій.
"Я зневажаю уряд, який вручатиме мені паспорт. Я хочу обмежити свої відносини з цією державою. Я воюю не за державу", - заявляв також актор Соні Кошкіній.
Після цього Анатолій прийняв рішення не спілкуватися з українськими медіа та майже повністю зник із соціальних мереж.
Пізніше він пояснив, що подавав судові позови через конфлікти з журналістами, звинувачуючи їх у завданні шкоди його честі, гідності та репутації.
Попри це, Пашинін наголошував, що акторська діяльність також є формою громадянської позиції, яку людина обирає свідомо.
Вже у 2015 році Пашинін категорично відмовився, щоб його називали російським актором.
У 2022 році Анатолій записав відеозвернення до білорусів, у якому закликав їх не воювати проти України.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook він публікував дописи на різні українські теми, хоча писав їх російською мовою.
Точні відомості про нинішню діяльність Анатолія залишаються практично невідомими.
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Для написання матеріалу були використані джерела: публікації актора з його сторінки Facebook, коментар виданню "Известия", інтерв'ю зірки Яніні Соколовій і Соні Кошкіній, інформація про нього зі сторінки Wikipedia.