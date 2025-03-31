Де зараз Анатолій Пашинін - зірка російських серіалів, який воював у лавах ЗСУ на Донбасі

Біографія Анатолія Пашиніна

Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року в місті Світловодськ, на Кіровоградщині. Після завершення навчання у школі він вступив до Запорізького індустріального інституту.

Згодом продовжив освіту у Вищому театральному училищі імені Щепкіна в Москві, після чого розпочав акторську кар'єру в Росії. Анатолій Пашинін (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

Популярність прийшла до Пашиніна завдяки його ролям у численних кіно- й телевізійних проєктах, серед яких "Грозові ворота", "Вогнеборці", "Украдене щастя", "Левова частка" та інші.

Його акторська діяльність у Росії була успішною, і він здобув широку впізнаваність серед глядачів.

Участь у війні

З початком Революції Гідності у 2014 році артист вирішив залишити Росію та приєднався до добровольчого батальйону "Арата". У 2017 році стало відомо, що він бере безпосередню участь у бойових діях на Донбасі.

Попри це, українське громадянство він так і не отримав, хоча неодноразово заявляв, що вважає себе українцем. Анатолій Пашинін (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

"Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще, ніж український. Тому що український паспорт та громадянство стало якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не вгодний керівникові секти, ми забираємо у тебе цей паспорт. У мене нічого відібрати, тому я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу", - розповідав він в інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Я зневажаю уряд, який вручатиме мені паспорт. Я хочу обмежити свої відносини з цією державою. Я воюю не за державу", - заявляв також актор Соні Кошкіній.

Після цього Анатолій прийняв рішення не спілкуватися з українськими медіа та майже повністю зник із соціальних мереж. Анатолій Пашинін з побратимами (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

Пізніше він пояснив, що подавав судові позови через конфлікти з журналістами, звинувачуючи їх у завданні шкоди його честі, гідності та репутації.

Попри це, Пашинін наголошував, що акторська діяльність також є формою громадянської позиції, яку людина обирає свідомо.

Вже у 2015 році Пашинін категорично відмовився, щоб його називали російським актором. Кадр з фільму "Адмірал"

Що казав про повномасштабного вторгнення

У 2022 році Анатолій записав відеозвернення до білорусів, у якому закликав їх не воювати проти України.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook він публікував дописи на різні українські теми, хоча писав їх російською мовою.

Точні відомості про нинішню діяльність Анатолія залишаються практично невідомими.

Вас може зацікавити