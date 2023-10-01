Де вчителям пропонують понад 30 тисяч на місяць? 9 "гарячих" вакансій для педагогів

Середні зарплати вчителів в Україні

В Україні середня зарплата вчителів складається з базової ставки та низки надбавок і премій (за вислугу років, за сумлінну працю, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за отримання педагогічного звання тощо).

Сьогодні, згідно з даними порталу "Нова українська школа", середні зарплати вчителів закладів загальної середньої освіти (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн

вчитель І категорії - 12 906 грн

вчитель вищої категорії - 13 759 грн

директор закладу ЗСО - 16 102 грн

Найбільш оплачувані вакансії

Викладач німецької мови

Спеціалізований Центр німецької мови Alpha-Intensiv шукає викладача німецької та готовий платити йому до 65 000 грн.

Працювати пропонують віддалено (онлайн) з різними групами дорослих.

Потенційному вчителю обіцяють регулярне підвищення кваліфікації, роботу в команді колег-професіоналів, допомогу методиста тощо.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища профільна освіта, достатній рівень знання німецької (С1-С2), досвід викладацької діяльності. Перевагу надаватимуть тим, хто має досвід проживання в Німеччині (від 6 місяців).

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Вчитель історії України

Частина освітньої онлайн-платформи StudentUa - онлайн-школа з підготовки до ЗНО (НМТ) - шукає активного та ініціативного викладача історії України. Йому готові платити до 51 000 грн.

Працювати пропонують віддалено (онлайн) в межах закритих і відкритих занять, вебінарів.

Потенційному вчителю обіцяють гнучкий графік, реалізацію власних ідей та методик, роботу в команді перспективного стартапу.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища профільна освіта, досвід роботи від одного року, розуміння тонкощів підготовки до ЗНО, активність у соціальних мережах, наявність графічного планшету чи стилуса.

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Викладач англійської мови

Центр підготовки абітурієнтів до ЗНО ZnoGrant шукає викладача англійської та готовий платити йому до 50 000 грн.

Працювати пропонують у Львові, Києві чи віддалено (онлайн).

Потенційному вчителю обіцяють роботу в команді креативних, висококваліфікованих і сертифікованих викладачів, реалізацію власних амбіцій і зручний графік роботи.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища освіта, досвід роботи від п'яти років, вміння писати методичну інформацію та підтримувати учнів в онлайн групах.

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Вчитель математики

Сучасна та інноваційна школа Midgard шукає вчителя математики та готова платити йому до 45 000 грн.

Працювати пропонують у Києві (район ВДНГ) чотири дні на тиждень.

Потенційному вчителю обіцяють офіційне працевлаштування, безкоштовні заняття корпоративним спортом, безкоштовне харчування, басейн для відпочинку та "крутезні" корпоративи.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища освіта, досвід роботи від двох років, знання методик викладання, досвід використання електронних платформ, знання вікової психології дітей та досвід самостійної розробки проектів і їх впровадження.

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Вчитель французької мови

Школа Côte d’Azur шукає талановитого викладача французької мови та готова платити йому до 40 000 грн.

Працювати пропонують віддалено (онлайн) з дорослими студентами.

Потенційному вчителю обіцяють сприятливу й динамічну навчальну атмосферу, розвиток і реалізацію власного потенціалу.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища профільна освіта (філологія чи лінгвістика), досвід роботи від п'яти років (викладання мови з нуля та на рівні В2), володіння сучасними технологіями та методиками онлайн навчання.

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Викладач іспанської та англійської мов

Школа іноземних мов SSL шукає талановитих викладачів іспанської та англійської мов. Їм готові платити до 40 000 грн.

Працювати пропонують віддалено (онлайн) з групами та індивідуально.

Потенційним викладачам обіцяють офіційне працевлаштування, одну із найвищих заробітних плат на ринку та дуже комфортні умови співпраці.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища профільна освіта, рівень володіння мовою (С1 і вище), досвід роботи від одного року.

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Вчитель української мови та літератури

Вище згадана школа Midgard шукає також вчителя української мови й літератури та готова платити йому до 35 000 грн.

Працювати пропонують у Києві чотири дні на тиждень.

Потенційному вчителю обіцяють офіційне працевлаштування, свободу викладання та реалізацію ідей, безкоштовні заняття корпоративним спортом, безкоштовне харчування, басейн для відпочинку та "крутезні" корпоративи.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища освіта, досвід роботи від двох років, знання методик викладання, досвід використання електронних платформ, знання вікової психології дітей та досвід самостійної розробки проектів і їх впровадження.

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Викладач польської мови

Одна з найбільших шкіл корпоративного навчання англійської в Україні Empire English School відкриває новий напрямок і шукає викладача польської мови. Йому готові платити до 35 000 грн.

Працювати пропонують з різними компаніями.

Потенційному вчителю обіцяють стабільну та конкурентну зарплату, підтримку від менеджерів 24/7, майстер-класи за рахунок компанії, простір для розвитку та креативності.

Щоб отримати цю посаду, необхідний високий рівень знання польської (Advanced), досвід викладання від одного року, готовність до використання на уроці ігор та інтерактивних матеріалів. Наявність сертифікатів і досвіду роботи з компаніями буде перевагою.

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Вчитель біології

Midgard шукає ще й вчителя біології та готова платити йому до 35 000 грн. Працювати треба буде чотири дні на тиждень.

Потенційному вчителю обіцяють офіційне працевлаштування, безкоштовні заняття корпоративним спортом, безкоштовне харчування та басейн для відпочинку.

Щоб отримати цю посаду, необхідна вища освіта, досвід роботи від двох років, досвід використання електронних платформ, знання вікової психології дітей та досвід самостійної розробки проектів і їх впровадження.

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