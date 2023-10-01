Где учителям предлагают больше 30 тысяч в месяц? 9 "горячих" вакансий для педагогов

Зарплаты учителей в Украине никогда не были высокими, однако педагоги могут найти хорошо оплачиваемые вакансии в частных школах или специализированных учебных центрах.
РБК-Украина (Styler) исследовал разные предложения на сайтах по поиску работы и выделил наиболее оплачиваемые вакансии для учителей Украины.
При подготовке материала были использованы такие источники: "Новая украинская школа", work.ua.
В Украине средняя зарплата учителей состоит из базовой ставки и ряда надбавок и премий (за выслугу лет, за добросовестный труд, за классное руководство, за проверку тетрадей, за получение педагогического звания и т.п.).
Сегодня, согласно данным портала "Новая украинская школа", средние зарплаты учителей заведений общего среднего образования (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:
Преподаватель немецкого языка
Специализированный Центр немецкого языка Alpha-Intensiv ищет преподавателя немецкого и готов платить ему до 65 000 грн.
Работать предлагают удаленно (онлайн) с разными группами взрослых.
Потенциальному учителю обещают регулярное повышение квалификации, работу в команде коллег-профессионалов, помощь методиста.
Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, достаточный уровень знания немецкого (С1-С2), опыт преподавательской деятельности. Предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет опыт проживания в Германии (от 6 месяцев).
Скриншот
Учитель истории Украины
Часть образовательной онлайн-платформы StudentUa - онлайн-школа по подготовке к ВНО (НМТ) - ищет активного и инициативного преподавателя истории Украины. Ему готовы платить до 51 000 грн.
Работать предлагают удаленно (онлайн) в пределах закрытых и открытых занятий, вебинаров.
Потенциальному учителю обещают гибкий график, реализацию собственных идей и методик, работу в команде перспективного стартапа.
Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, опыт работы от одного года, понимание тонкостей подготовки к ВНО, активность в социальных сетях, наличие графического планшета или стилуса.
Преподаватель английского языка
Центр подготовки абитуриентов к ВНО ZnoGrant ищет преподавателя английского языка и готов платить ему до 50 000 грн.
Работать предлагают во Львове, Киеве или удаленно (онлайн).
Потенциальному учителю обещают работу в команде креативных, высококвалифицированных и сертифицированных преподавателей, реализацию своих амбиций и удобный график работы.
Чтобы получить эту должность, нужно иметь высшее образование, опыт работы от пяти лет, умение писать методическую информацию и поддерживать учащихся в онлайн группах.
Учитель математики
Современная и инновационная школа Midgard ищет учителя математики и готова платить ему до 45 000 грн.
Работать предлагают в Киеве (район ВДНГ) четыре дня в неделю.
Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание, бассейн для отдыха и "крутые" корпоративы.
Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, знание методики преподавания, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.
Скриншот
Учитель французского языка
Школа Côte d'Azur ищет талантливого преподавателя французского языка и готова платить ему до 40 000 грн.
Работать предлагают удаленно (онлайн) со взрослыми студентами.
Потенциальному учителю обещают благоприятную и динамичную обучающую атмосферу, развитие и реализацию собственного потенциала.
Для получения этой должности необходимо иметь высшее профильное образование (филология или лингвистика), опыт работы от пяти лет (преподавание языка с нуля и на уровне В2), владение современными технологиями и методиками онлайн обучения.
Преподаватель испанского и английского языков
Школа иностранных языков SSL ищет талантливых преподавателей испанского и английского языков. Им готовы платить до 40 000 грн.
Работать предлагают удаленно (онлайн) с группами и индивидуально.
Потенциальным преподавателям обещают официальное трудоустройство, одну из самых высоких зарплат на рынке и очень комфортные условия сотрудничества.
Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, уровень владения языком (С1 и выше), опыт работы от одного года.
Учитель украинского языка и литературы
Выше упомянутая школа Midgard ищет также учителя украинского языка и литературы и готова платить ему до 35 000 грн.
Работать предлагают в Киеве четыре дня в неделю.
Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, свободу преподавания и реализации идей, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание, бассейн для отдыха и "крутые" корпоративы.
Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, знание методики преподавания, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.
Скриншот
Преподаватель польского языка
Одна из крупнейших школ корпоративного обучения английскому языку в Украине Empire English School открывает новое направление и ищет преподавателя польского языка. Ему готовы платить до 35 000 грн.
Работать предлагают с разными компаниями.
Потенциальному учителю обещают стабильную и конкурентную зарплату, поддержку от менеджеров 24/7, мастер-классы за счет компании, простор для развития и креативности.
Чтобы получить эту должность, необходим высокий уровень знания польского (Advanced), опыт преподавания от одного года, готовность к использованию на уроке игр и интерактивных материалов. Наличие сертификатов и опыта работы с компаниями будет преимуществом.
Учитель биологии
Midgard ищет еще и учителя биологии и готова платить ему до 35 000 грн. Работать придется четыре дня в неделю.
Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание и бассейн для отдыха.
Для получения этой должности необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.
Скриншот
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, что в правительстве анонсировали повышение зарплат учителям.
Читайте также, сколько должен работать учитель в Украине, чтобы купить iPhone 15.