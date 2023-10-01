Где учителям предлагают больше 30 тысяч в месяц? 9 "горячих" вакансий для педагогов

Средние зарплаты учителей в Украине

В Украине средняя зарплата учителей состоит из базовой ставки и ряда надбавок и премий (за выслугу лет, за добросовестный труд, за классное руководство, за проверку тетрадей, за получение педагогического звания и т.п.).

Сегодня, согласно данным портала "Новая украинская школа", средние зарплаты учителей заведений общего среднего образования (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 10 574 грн

учитель І категории - 12 906 грн

учитель высшей категории - 13 759 грн

директор заведения ЗСО - 16 102 грн

Наиболее оплачиваемые вакансии

Преподаватель немецкого языка

Специализированный Центр немецкого языка Alpha-Intensiv ищет преподавателя немецкого и готов платить ему до 65 000 грн.

Работать предлагают удаленно (онлайн) с разными группами взрослых.

Потенциальному учителю обещают регулярное повышение квалификации, работу в команде коллег-профессионалов, помощь методиста.

Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, достаточный уровень знания немецкого (С1-С2), опыт преподавательской деятельности. Предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет опыт проживания в Германии (от 6 месяцев).

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Учитель истории Украины

Часть образовательной онлайн-платформы StudentUa - онлайн-школа по подготовке к ВНО (НМТ) - ищет активного и инициативного преподавателя истории Украины. Ему готовы платить до 51 000 грн.

Работать предлагают удаленно (онлайн) в пределах закрытых и открытых занятий, вебинаров.

Потенциальному учителю обещают гибкий график, реализацию собственных идей и методик, работу в команде перспективного стартапа.

Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, опыт работы от одного года, понимание тонкостей подготовки к ВНО, активность в социальных сетях, наличие графического планшета или стилуса.

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Преподаватель английского языка

Центр подготовки абитуриентов к ВНО ZnoGrant ищет преподавателя английского языка и готов платить ему до 50 000 грн.

Работать предлагают во Львове, Киеве или удаленно (онлайн).

Потенциальному учителю обещают работу в команде креативных, высококвалифицированных и сертифицированных преподавателей, реализацию своих амбиций и удобный график работы.

Чтобы получить эту должность, нужно иметь высшее образование, опыт работы от пяти лет, умение писать методическую информацию и поддерживать учащихся в онлайн группах.

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Учитель математики

Современная и инновационная школа Midgard ищет учителя математики и готова платить ему до 45 000 грн.

Работать предлагают в Киеве (район ВДНГ) четыре дня в неделю.

Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание, бассейн для отдыха и "крутые" корпоративы.

Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, знание методики преподавания, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.

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Учитель французского языка

Школа Côte d'Azur ищет талантливого преподавателя французского языка и готова платить ему до 40 000 грн.

Работать предлагают удаленно (онлайн) со взрослыми студентами.

Потенциальному учителю обещают благоприятную и динамичную обучающую атмосферу, развитие и реализацию собственного потенциала.

Для получения этой должности необходимо иметь высшее профильное образование (филология или лингвистика), опыт работы от пяти лет (преподавание языка с нуля и на уровне В2), владение современными технологиями и методиками онлайн обучения.

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Преподаватель испанского и английского языков

Школа иностранных языков SSL ищет талантливых преподавателей испанского и английского языков. Им готовы платить до 40 000 грн.

Работать предлагают удаленно (онлайн) с группами и индивидуально.

Потенциальным преподавателям обещают официальное трудоустройство, одну из самых высоких зарплат на рынке и очень комфортные условия сотрудничества.

Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее профильное образование, уровень владения языком (С1 и выше), опыт работы от одного года.

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Учитель украинского языка и литературы

Выше упомянутая школа Midgard ищет также учителя украинского языка и литературы и готова платить ему до 35 000 грн.

Работать предлагают в Киеве четыре дня в неделю.

Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, свободу преподавания и реализации идей, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание, бассейн для отдыха и "крутые" корпоративы.

Чтобы получить эту должность, необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, знание методики преподавания, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.

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Преподаватель польского языка

Одна из крупнейших школ корпоративного обучения английскому языку в Украине Empire English School открывает новое направление и ищет преподавателя польского языка. Ему готовы платить до 35 000 грн.

Работать предлагают с разными компаниями.

Потенциальному учителю обещают стабильную и конкурентную зарплату, поддержку от менеджеров 24/7, мастер-классы за счет компании, простор для развития и креативности.

Чтобы получить эту должность, необходим высокий уровень знания польского (Advanced), опыт преподавания от одного года, готовность к использованию на уроке игр и интерактивных материалов. Наличие сертификатов и опыта работы с компаниями будет преимуществом.

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Учитель биологии

Midgard ищет еще и учителя биологии и готова платить ему до 35 000 грн. Работать придется четыре дня в неделю.

Потенциальному учителю обещают официальное трудоустройство, бесплатные занятия корпоративным спортом, бесплатное питание и бассейн для отдыха.

Для получения этой должности необходимо иметь высшее образование, опыт работы от двух лет, опыт использования электронных платформ, знание возрастной психологии детей и опыт самостоятельной разработки проектов и их внедрение.

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