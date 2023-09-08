В уряді анонсували підвищення зарплат вчителям

Вчителям в Україні з вересня 2024 року планують підвищити базову ставку. Проте більшість надбавок, які діють зараз, скасують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

"У нас немає виходу, як не трансформувати систему освіти. У наступному році ми плануємо запустити масовий пілот, масштабний з новою заробітною платою", - сказав міністр.

За його словами, зараз є 50 видів доплати і "досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати", в результаті якого виходить досить маленька зарплата.

"Вчителі повинні стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат", - сказав він.

Федоров повідомив, що 80% зарплати вчителів буде певний оклад, решта - кілька видів доплат. "Але з самого початку ця базова ставка буде досить великою", - додав Федоров

"Поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова заробітна плата", - сказав міністр.

Зарплата в Україні

Нагадаємо, офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

За даними НБУ, ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. Підвищення зарплат у приватному секторі відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.