Де в Україні зараз найвищий рівень радіації, що в рази перевищує допустиме значення (карта)

Де дивитися радіаційний фон

У березні 2022 року, коли ворог вже встиг захопити Каховську ГЕС, ЗАЕС та перебував на Чорнобильській АЕС, була створена інтерактивна карта радіаційного фону по всій країні.

Цю карту можна відкрити у браузері, а також запустити на телефоні, щоб отримати дані про поточний рівень радіаційного фону у будь-якому українському місті.

На карту, яку створили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів разом з ГО "Save.Dnipro" на Saveecobot нанесли усі точки контролю, розміщені по всій країні. У режимі реального часу вони показують актуальну інформацію - зараз таких точок понад 500.

Який радіаційний фон у нормі

0,1-0,2 мк3в /год — звичайний рівень радіаційного фону, якому кожен з нас піддається щодня

до 0,3 мк3в /год — нормальний радіаційний фон

0,3-1,2 – мк3в /год — підвищений радіаційний фон

понад 1,2-мк3в /год — небезпечний радіаційний фон

Скріншот

Де в Україні підвищений радіаційний фон

Звісно, дуже великий рівень радіації в Україні - у Чорнобильській зоні. Показники у Прип'яті та в усіх навколишніх населених пунктах - вище норми у три, а подекуди і й у чотири рази.

Але є й інші місця, де рівень радіації вище норми. Наприклад, високі показники у Черкасах - 25 мкР/год.

Підвищення фону до 22, 8 мкР/год зафіксовано також у Києві - на Русанівці. У всіх інших містах та областях показники радіаційного фону нижче 15-20 мкР/год, а це вважається нормою.

Подивитися карту онлайн можна також по цьому посиланню.