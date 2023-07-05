Де в Україні зараз найвищий рівень радіації, що в рази перевищує допустиме значення (карта)

В Україні зараз радіаційний фон переважно у межах норми. Зранку 5 липня очільник Запорізької ОВА повідомив, що радіаційний фон біля ЗАЕС та у 50-кілометровій зоні перебуває у нормі. Однак на території нашої країни є окремі ділянки, де радіаційний фон підвищений, і це не тільки в Чорнобильській зоні.
Де зараз в Україні найбрудніше повітря - читайте у матеріалі нижче.
У березні 2022 року, коли ворог вже встиг захопити Каховську ГЕС, ЗАЕС та перебував на Чорнобильській АЕС, була створена інтерактивна карта радіаційного фону по всій країні.
Цю карту можна відкрити у браузері, а також запустити на телефоні, щоб отримати дані про поточний рівень радіаційного фону у будь-якому українському місті.
На карту, яку створили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів разом з ГО "Save.Dnipro" на Saveecobot нанесли усі точки контролю, розміщені по всій країні. У режимі реального часу вони показують актуальну інформацію - зараз таких точок понад 500.
0,1-0,2 мк3в /год — звичайний рівень радіаційного фону, якому кожен з нас піддається щодня
до 0,3 мк3в /год — нормальний радіаційний фон
0,3-1,2 – мк3в /год — підвищений радіаційний фон
понад 1,2-мк3в /год — небезпечний радіаційний фон
Скріншот
Звісно, дуже великий рівень радіації в Україні - у Чорнобильській зоні. Показники у Прип'яті та в усіх навколишніх населених пунктах - вище норми у три, а подекуди і й у чотири рази.
Але є й інші місця, де рівень радіації вище норми. Наприклад, високі показники у Черкасах - 25 мкР/год.
Підвищення фону до 22, 8 мкР/год зафіксовано також у Києві - на Русанівці. У всіх інших містах та областях показники радіаційного фону нижче 15-20 мкР/год, а це вважається нормою.
Подивитися карту онлайн можна також по цьому посиланню.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть бути наслідки вибуху на ЗАЕС такі ж, як після Чорнобиля.
А також розповідали про те, що експерт назвав загрозу через ймовірність пошкодження реактора на ЗАЕС.