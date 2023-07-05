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Где в Украине сейчас самый высокий уровень радиации, который в разы превышает допустимое значение (карта)

Где сейчас в Украине самый высокий уровень радиации (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине сейчас радиационный фон в основном в пределах нормы. Утром 5 июля глава Запорожской ОВ сообщил, что радиационный фон возле ЗАЭС и в 50-километровой зоне находится в норме. Однако на территории нашей страны есть отдельные участки, где радиационный фон повышен, и это не только в Чернобыльской зоне.

Где сейчас в Украине самый грязный воздух – читайте в материале ниже.

Где смотреть радиационный фон

В марте 2022 года, когда враг уже успел захватить Каховскую ГЭС, ЗАЭС и находился на Чернобыльской АЭС, была создана интерактивная карта радиационного фона по всей стране.

Эту карту можно открыть в браузере, а также запустить в телефоне, чтобы получить данные о текущем уровне радиационного фона в любом украинском городе.

На карту, созданную в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ОО "Save.Dnipro" на Saveecobot нанесли все точки контроля, размещенные по всей стране. В режиме реального времени они показывают актуальную информацию – сейчас таких точек более 500.

Какой радиационный фон в норме

0,1-0,2 мк3в/ч – обычный уровень радиационного фона, которому каждый из нас подвергается ежедневно

до 0,3 мк3в/ч – нормальный радиационный фон

0,3-1,2 – мк3в/ч – повышенный радиационный фон

свыше 1,2-мк3в/ч – опасный радиационный фон

Скриншот

Где в Украине повышенный радиационный фон

Конечно, очень велик уровень радиации в Украине - в Чернобыльской зоне. Показатели в Припяти и во всех окрестных населенных пунктах - выше нормы в три, а кое-где и в четыре раза.

Но есть и другие места, где уровень радиации выше нормы. Например, высокие показатели в Черкассах – 25 мкр/час.

Повышение фона до 22,8 мкр/час зафиксировано также в Киеве – на Русановке. Во всех других городах и областях показатели радиационного фона ниже 15-20 мкр/ч, что считается нормой.

Посмотреть карту онлайн можно также по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, могут быть последствия взрыва на ЗАЭС такие же, как после Чернобыля.

А также рассказывали о том, что эксперт назвал угрозу из-за вероятности повреждения реактора на ЗАЭС.

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