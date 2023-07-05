Чи можуть наслідки вибуху ЗАЕС бути такі ж, як після Чорнобильської аварії?

4 липня українська влада офіційно заявила, що є високий ризик того, що росіяни збираються влаштувати диверсію на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти поблизу 4 із 6 енергоблоків розмістили техніку з вибухівкою. Тому громадянам потрібно бути максимально готовими до радіаційної небезпеки.

Про те, чи може ймовірна катастрофа на ЗАЕС стати такою ж масштабною як Чорнобильська, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чи здатна закладена вибухівка призвести до викидів радіації

Українська влада заявляє, що росіяни могли закласти вибухівку на енергоблоках для того, щоб створити видимість начебто Україна обстрілює ЗАЕС. Але чи може ця вибухівка спричинити масштабний викид радіації у повітря, пояснив кандидат технічних наук, професор Геннадій Рябцев.

"Ядерний реактор не є атомною бомбою. Тому він не може вибухнути. Тому ні за будь-яких, навіть гіпотетичних сценаріїв розвитку подій, нічого схожого на вибух атомної бомби на ЗАЕС відбутися не може. Ніяка ракета, бомба, пряме влучання літака, підрив вантажівки з вибухівкою, землетрус магнітудою 6, не можуть спричинити вибух реактора", - заявив науковець y Facebook.

При цьому він додає, що зниження рівня води у Каховському водосховищі й порушення процесів охолодження реакторів також не може призвести до вибуху на ЗАЕС.

"За словами очільника ГУР Буданова, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Так, це вірно. Але лише якщо реактор увесь цей час працюватиме. Але ЗАЕС не працює. І у разі вимкнення циркуляційних насосів внутрішнього контуру охолодження автоматично спрацьовує система захисту. Навіть якщо хтось спробує її вимкнути чи підірвати, вона автоматично спрацьовує", - наголошує професор.

Чи є загроза повторення Чорнобиля чи Фукусіми

Рябцев зазначає, що і в Чорнобилі, і на Фукусімі ядерного вибуху, як такого, не було. З різних причин там відбулося розплавлення активної зони реактора і вихід радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

"Але, по-перше, відтоді в рази зросли вимоги до безпеки ядерних об’єктів. По-друге, і чорнобильський, і фукусімський реактори на момент аварії працювали. Тоді як енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року. Один з реакторів - у ремонті. Чотири перебувають у режимі "холодного зупину" - це безпечний стан реактора, коли його заглушено за низького тиску і низької температури охолодної води. Шостий - у "гарячому зупині", - каже експерт.

Тобто, ЗАЕС енергію не генерує. І оскільки реактори не працюють, скуповувати йодид калію не має жодного сенсу, оскільки серед радіоактивних матеріалів, які гіпотетично можуть потрапити в навколишнє середовище, радіоактивний йод відсутній, стверджує професор.

(інфографіка: "Факти")

"Звісно, активна зона реактора залишається радіоактивною навіть під час зупину. Теоретично, можна припустити гіпотетичні умови, за яких може відбутися розплавлення цієї зони. Така ймовірність становить 10 у мінус восьмому ступені. Для порівняння - ймовірність загинути від падіння метеориту є на порядок більшою", - каже Рябцев.

Науковиця Інституту проблем безпеки атомних станцій НАН України Олена Паренюк також заявляє, що потенційна загроза на ЗАЕС не стане повторенням Чорнобиля, адже реактори на Запорізькій атомній станції зупинені.

"Тобто жоден реактор на Запорізькій АЕС не виробляв електроенергію вже з вересня... Навіть той реактор, який у гарячому зупині, не виробляв електрику. Це означає, що там не було ланцюгової реакції, що велика кількість короткоживучих радіонуклідів, які становили величезну загрозу після Чорнобиля, вже розпалася", - каже науковець в ефірі ТСН".

Також ж думки дотримується науковець, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський.

"Апокаліпсису не буде. Навіть при найгіршому сценарію, якщо вирветься все те, що міститься у середині реакторів - найгірша ситуація буде кращою за ту, що була із Чорнобильською АЕС. У цьому можна бути впевненим, бо станція вже більш як пів року не працює і короткоживучих радіонуклідів там вже нема", - каже науковець.