Де в Україні дешевше всього жити: опубліковано рейтинг областей

Які регіони в Україні є найдорожчими

Так, наприклад, найбільший приріст було зафіксовано в столиці, де індекс досяг 102,6%.

Найбільш значні зростання індексів споживчих цін зафіксовано в столиці та кількох інших регіонах. Найчастіше пік зростання спостерігається в березні. До таких регіонів належать області, де індекс перевищує 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська.

Також до цього списку входять регіони, де відбуваються активні воєнні дії та тривають зіткнення з противником: Донецька, Харківська та Миколаївська області. Ймовірно, це пов'язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Найдешевші регіони для життя

Найдешевші регіони України за середніми показниками зростання індексів цін включають Волинську, Київську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Найменший приріст індексів споживчих цін, що не досягнув позначки 100,9%, спостерігається в областях: Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській.

У Сумській та Черкаській областях навіть зафіксовано від'ємний рівень споживчих цін до квітня - 99,7%.