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Где в Украине дешевле всего жить: опубликован рейтинг областей

Фото: Где в Украине недорого жить (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В первые три месяца 2024 года индексы потребительских цен на различные товары, включая продукты питания, показали рост во всех регионах, за исключением Сумской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

О том, где сейчас в Украине дешевле жить, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Госстат.

Какие регионы в Украине самые дорогие

Так, например, самый большой прирост был зафиксирован в столице, где индекс достиг 102,6%.

Наиболее значительный рост индексов потребительских цен зафиксирован в столице и нескольких других регионах. Чаще пик роста наблюдается в марте. К числу таких регионов относятся области, где индекс превышает 101,3%: Львовская, Одесская, Закарпатская, Кировоградская и Днепропетровская.

Также в этот список входят регионы, где проходят активные военные действия и продолжаются столкновения с противником: Донецкая, Харьковская и Николаевская области. По всей вероятности, это связано с повышенными рисками для поставщиков и нестабильностью в экономической сфере.

Самые дешевые регионы для жизни

Самые дешевые регионы Украины по средним показателям роста индексов цен включают Волынскую, Киевскую, Ровенскую, Тернопольскую, Херсонскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

Наименьший прирост индексов потребительских цен, не достигший отметки 100,9%, наблюдается в областях: Винницкой, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

В Сумской и Черкасской областях даже зафиксирован отрицательный уровень потребительских цен к апрелю - 99,7%.

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