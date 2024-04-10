Стало відомо, від чого найчастіше в Україні помирають чоловіки і жінки

Надмірна передчасна смертність є другою вагомою причиною демографічної кризи в Україні. Перша - низька народжуваність. Середня тривалість життя українців у 2020 році становила 71,3 року - це найнижчий показник у Європі. Через війну рівень смертності в Україні суттєво зріс.

Від чого найчастіше передчасно помирають українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства соціальної політики України.

Які причини високої передчасної смерті

Головними чинниками надмірної смертності українців (смерть у віці до 65 років) є:

низький рівень санітарно-гігієнічної культури

зайнятість в шкідливих та небезпечних умовах

нехтування стандартами здорового способу життя, зокрема вживання тютюну та алкоголю, неправильне харчування, недостатність фізичної активності, значною мірою пов’язаної з обмеженим доступом до відповідної інфраструктури

пізнє реагування на проблеми зі здоров’ям

відмова від профілактичних оглядів та вакцинування

нераціональна структура мережі медичних закладів, зокрема, її фокусування на подоланні наслідків екстрених випадків, а не на їх запобіганні

Для жителів невеликих населених пунктів особливо гострими проблемами є доступності медичних послуг та рекреаційних зон.

Також передчасна смертність пов’язана з недостатньою увагою до здоров’я у ранньому періоді життя (до 18 років), відсутністю навичок ведення здорового способу життя, нераціональним харчуванням, недостатньою руховою активністю, а також обмеженим доступом до медичної допомоги й низьким рівнем профілактики захворювань.

За статистикою чоловіки помирають раніше

Різниця у тривалості життя за даними 2020 року становить 9,8 року. Середній вік жінок - 76,2, чоловіків - 66,4. Смертність чоловіків в Україні перевищувала смертність жінок у всіх вікових групах, найбільше у групі 25-34-річних.

Великою мірою гендерні відмінності пов’язані з особливостями способу життя, наявністю шкідливих звичок, зайнятістю у небезпечних умовах тощо.

За даними ВООЗ, станом на липень 2023 року в Україні курили 27,4% дорослих, у тому числі 44,0% чоловіків та 13,7% жінок. За даними Держстату, щороку алкоголь ставав прямою причиною смерті понад 8 тис. громадян, з яких 80% - чоловіки.

Які основні причини смерті

За даними Держстату, у 2020 році основними причинами смерті серед населення віком до 65 років в Україні були:

захворювання системи кровообігу - 39,1 %

новоутворення - 19,1 %

зовнішні причини - 13,0 %

захворювання органів травлення - 9,6 %

Чоловіки передчасно помирають у 2,3 рази частіше за жінок. Особливо високою порівняно із жінками є смертність чоловіків внаслідок зовнішніх чинників (83,8 % серед усіх померлих у віці до 65 років).

Надмірна смертність із зовнішніх причин пов’язана з недостатнім рівнем самозбережувальної поведінки, зокрема, через самогубства, випадкові отруєння, дію алкоголю.

У молодих вікових групах саме зовнішні чинники є головною причиною смертей загалом. Так, найпоширенішою причиною смерті хлопчиків і юнаків у віці 10-19 років у 2020 році були навмисне самогубство та випадкове утоплення, чоловіків у віці 20-34 роки - навмисне самоушкодження.

Як вплинула війна на рівень смертності в Україні

Повномасштабна агресія РФ спричинила суттєве зростання смертності українців, передусім чоловіків. Крім втрат на фронті, війна зумовлює зростання смертності через обстріли та обмежений доступ до медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій.

Точні дані про кількість загиблих серед військових та цивільних через війну будуть оприлюднені потім, але вже зрозуміло, що повномасштабне вторгнення критично підвищило рівень передчасної смертності українців.

Також суттєво зростає кількість осіб, які отримали інвалідність. До війни в Україні було 2,7 млн осіб з інвалідністю, у 2023 році їх чисельність перевищила 3 мільйони. Точних даних, скільки українців отримали інвалідність саме через війну, поки немає.

Досвід інших країн показує, що після завершення війни смертність може не відразу повернутися на довоєнний рівень.