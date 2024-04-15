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Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни по областях

Україна, Понеділок 15 квітня 2024 08:54
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Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни по областях Фото: найдорожчі квартири на заході України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 гривню. З початку року вартість зросла на 3,7%, за загальної інфляції в 1,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 6,7% до 11 873 гривень.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 0,4% до 11 838 гривень.

У 2024 році на третє місце вийшла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

Вартість оренди підвищується у західних областях України.

Водночас, найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 286 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни по областях

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Ціни на оренду

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%). На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.

При цьому середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3 903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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