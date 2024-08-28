Де ростуть найсмачніші гриби у лісі: секрети грибників

Осінь - це не тільки золоті листя і прохолодний вітерець, але й час для тихого полювання на гриби. Важливо знати, куди саме варто вирушити, щоб повернутися з лісу з повними кошиками делікатесів. Де які гриби краще шукати, і як обрати ідеальне місце для збору?

РБК-Україна (проект Styler) дає корисні поради, де саме шукати гриби у лісі та який саме гриб які місця "полюбляє".

Лісові узлісся: царство лисичок

Лісові узлісся - найкраще місце для тих, хто полює за яскравими та апетитними грибами. Шукайте їх у відкритих сонячних місцях, де світло ніжно пробивається крізь гілки дерев, особливо на краях лісу, де ліс зустрічається з лукою. Саме тут лисички ростуть невеликими групами, часто серед низької трави та моху.

Ось які гриби там можна знайти:

Лисички

Сироїжки

Лисички чорні (рідкісний гриб)

Козляки

Лисички (фото: Вікіпедія)

Березові гайки: білі гриби та підберезники

Березові гайки приваблюють любителів благородних грибів. Вирушайте до місць, де густо ростуть берези, особливо на ділянках із вологим ґрунтом, де білий гриб та підберезник можуть ховатися під опалим листям або навіть в заростях папороті.

Ось які гриби там можна знайти:

Білі гриби

Підберезники

Сироїжки зелена та червона

Мухомори (неїстівні, але часто зустрічаються)

Білий гриб (фото: Вікіпедія)

Хвойні ліси: місце для справжніх гурманів

Хвойні ліси дарують справжнім грибникам багатий вибір. Прямуйте до молодих соснових заростей, де гриби люблять рости на вологому моховому покриві. Опеньки та маслюки особливо часто зустрічаються біля пнів і коренів дерев, підосичники - в більш густих і темних місцях.

Ось які гриби там можна знайти:

Підосичники

Маслюки

Опеньки

Рижики

Моховики

Маслюки (фото: Вікіпедія)

Листяні ліси: секретне місце для маслюків

Листяні ліси часто приховують під своїми кронами багатий врожай грибів. Збирайте гриби під дубами та грабами, особливо в місцях, де багато опалого листя і ґрунт добре зберігає вологу. Маслюки люблять ховатися серед листяних опадів, тому приділяйте увагу кожному кутку.

Ось які гриби там можна знайти:

Маслюки

Печериці польові

Опеньки літні та осінні

Піддубники

Печериці польові (фото: Вікіпедія)

Болота: царство журавлин і моховиків

Болота можуть здивувати своєю грибною різноманітністю. Шукайте моховики та інші гриби на сирих і вологих ділянках, де мох утворює м’який килим, особливо поблизу карликових сосен і болотних беріз. Гриби часто ховаються серед мохів і журавлини, тому будьте готові досліджувати ці місця ретельно.

Ось які гриби там можна знайти:

Моховики

Лисички болотяні

Опеньки болотяні

Тепер, коли ви знаєте, де шукати свої улюблені гриби, залишається тільки взяти кошик, вдягнути зручні чоботи й вирушити в осінній ліс. Вдалого вам грибного полювання!

Моховики (фото: Вікіпедія)