Где растут самые вкусные грибы в лесу: секреты грибников

Осень - это не только золотые листья и прохладный ветерок, но и время для тихой охоты на грибы. Важно знать, куда именно следует отправиться, чтобы вернуться из леса с полными корзинами деликатесов. Где какие грибы лучше искать и как выбрать идеальное место для сбора?

РБК-Украина (проект Styler) дает полезные советы, где именно искать грибы в лесу и какой именно гриб какие места "любит".

Лесные опушки: царство лисичек

Лесные опушки - лучшее место для тех, кто охотится за яркими и аппетитными грибами. Ищите их в открытых солнечных местах, где свет нежно пробивается сквозь ветки деревьев, особенно на краях леса, где лес встречается с лугом. Именно здесь лисички растут небольшими группами, часто среди низкой травы и мха.

Вот какие грибы там можно найти:

Лисички

Сыроежки

Лисички черные (редкий гриб)

Козляки

Лисички (фото: Википедия)

Березовые рощи: белые грибы и подберезовики

Березовые рощи привлекают любителей благородных грибов. Отправляйтесь в места, где густо растут березы, особенно на участках с влажной почвой, где белый гриб и подберезовик могут прятаться под опавшей листвой или даже в зарослях папоротника.

Вот какие грибы там можно найти:

Белые грибы

Подберезовики

Сыроежки зеленая и красная

Мухоморы (несъедобны, но часто встречаются)

Белый гриб (фото: Википедия)

Хвойные леса: место для настоящих гурманов

Хвойные леса дарят настоящим грибникам богатый выбор. Направляйтесь к молодым сосновым зарослям, где грибы любят расти на влажном мховом покрове. Опята и маслята особенно часто встречаются у пней и корней деревьев, подосиновики - в более густых и темных местах.

Вот какие грибы там можно найти:

Подосиновики

Маслята

Опята

Рыжики

Моховики

Маслята (фото: Википедия)

Лиственные леса: секретное место для маслят

Лиственные леса часто скрывают под своими кронами богатый урожай грибов. Собирайте грибы под дубами и грабами, особенно в местах, где много опавших листьев и почва хорошо сохраняет влагу. Маслята любят укрываться среди лиственных осадков, поэтому уделяйте внимание каждому углу.

Вот какие грибы там можно найти:

Маслята

Шампиньоны полевые

Опята летние и осенние

Поддубники

Шампиньоны полевые (фото: Википедия)

Болота: царство клюквы и мховики

Болота могут удивить своим грибным разнообразием. Ищите моховики и другие грибы на сырых и влажных участках, где мох образует мягкий ковер, особенно вблизи карликовых сосен и болотных берез. Грибы часто прячутся среди мхов и клюквы, поэтому будьте готовы исследовать эти места тщательно.

Вот какие грибы там можно найти:

Моховики

Лисички болотные

Опята болотные

Теперь, когда вы знаете, где искать свои любимые грибы, остается только взять корзину, надеть удобные сапоги и отправиться в осенний лес. Удачной вам грибной охоты!

Моховики (фото: Википедия)