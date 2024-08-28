Где растут самые вкусные грибы в лесу: секреты грибников
Осень - это не только золотые листья и прохладный ветерок, но и время для тихой охоты на грибы. Важно знать, куда именно следует отправиться, чтобы вернуться из леса с полными корзинами деликатесов. Где какие грибы лучше искать и как выбрать идеальное место для сбора?
РБК-Украина (проект Styler) дает полезные советы, где именно искать грибы в лесу и какой именно гриб какие места "любит".
Лесные опушки: царство лисичек
Лесные опушки - лучшее место для тех, кто охотится за яркими и аппетитными грибами. Ищите их в открытых солнечных местах, где свет нежно пробивается сквозь ветки деревьев, особенно на краях леса, где лес встречается с лугом. Именно здесь лисички растут небольшими группами, часто среди низкой травы и мха.
Вот какие грибы там можно найти:
- Лисички
- Сыроежки
- Лисички черные (редкий гриб)
- Козляки
Лисички (фото: Википедия)
Березовые рощи: белые грибы и подберезовики
Березовые рощи привлекают любителей благородных грибов. Отправляйтесь в места, где густо растут березы, особенно на участках с влажной почвой, где белый гриб и подберезовик могут прятаться под опавшей листвой или даже в зарослях папоротника.
Вот какие грибы там можно найти:
- Белые грибы
- Подберезовики
- Сыроежки зеленая и красная
- Мухоморы (несъедобны, но часто встречаются)
Белый гриб (фото: Википедия)
Хвойные леса: место для настоящих гурманов
Хвойные леса дарят настоящим грибникам богатый выбор. Направляйтесь к молодым сосновым зарослям, где грибы любят расти на влажном мховом покрове. Опята и маслята особенно часто встречаются у пней и корней деревьев, подосиновики - в более густых и темных местах.
Вот какие грибы там можно найти:
- Подосиновики
- Маслята
- Опята
- Рыжики
- Моховики
Маслята (фото: Википедия)
Лиственные леса: секретное место для маслят
Лиственные леса часто скрывают под своими кронами богатый урожай грибов. Собирайте грибы под дубами и грабами, особенно в местах, где много опавших листьев и почва хорошо сохраняет влагу. Маслята любят укрываться среди лиственных осадков, поэтому уделяйте внимание каждому углу.
Вот какие грибы там можно найти:
- Маслята
- Шампиньоны полевые
- Опята летние и осенние
- Поддубники
Шампиньоны полевые (фото: Википедия)
Болота: царство клюквы и мховики
Болота могут удивить своим грибным разнообразием. Ищите моховики и другие грибы на сырых и влажных участках, где мох образует мягкий ковер, особенно вблизи карликовых сосен и болотных берез. Грибы часто прячутся среди мхов и клюквы, поэтому будьте готовы исследовать эти места тщательно.
Вот какие грибы там можно найти:
- Моховики
- Лисички болотные
- Опята болотные
Теперь, когда вы знаете, где искать свои любимые грибы, остается только взять корзину, надеть удобные сапоги и отправиться в осенний лес. Удачной вам грибной охоты!
Моховики (фото: Википедия)
Раньше мы писали, какие 5 съедобных грибов можно найти уже в сентябре.
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При написании материала были использованы источники: издания "В лесу", griby.org.ua, Википедия.