4 чудових способи висушити гриби та довго їх зберігати

Сушені гриби - справжній скарб для зими. Вони багаті на білок, амінокислоти та вітаміни. Якщо знати, як правильно сушити гриби вдома, можна значно урізноманітнити зимове меню: додавати їх у супи, пиріжки, млинці, голубці, соуси. Але які шляхи висушити гриби є, крім звичайного нанизування на нитці?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало інструкцію, які гриби можна сушити та як саме.

Які гриби можна сушити

Щоб сушити гриби на зиму, треба знати, які саме види для цього підходять:

Трубчасті гриби. Білі гриби, підосиновики, підберезники, маслюки, польські гриби, моховики, дубовики. У них спори знаходяться у трубочках під капелюшком. Найкращі для сушіння.

Пластинчасті гриби. Опеньки літні, опеньки осінні, печериці, гриби-парасольки. Спори у них знаходяться на пластинках під капелюшком, і їх можна сушити, хоч і обережно.

Лисичкові гриби. Лисички, які насправді мають складки м’якоті замість пластинок, теж можна сушити, хоча вони мають легку гіркоту.

Сумчасті гриби. Зморшки та білий трюфель. Трюфель - рідкісний делікатес, але зморшки можна сушити, хоча їх потрібно обробляти спеціально.

Як сушити гриби різними способами

Виберіть щільні, свіжі екземпляри без пошкоджень. Зішкребіть землю ножем і протріть вологою тканиною. Мити не варто, адже гриби швидко вбирають вологу і можуть потемніти. Наріжте гриби на рівні шматочки.

Є кілька способів сушіння грибів:

У духовці. Викладіть гриби на решітку, розігрійте духовку до 50°C і сушіть при відкритих дверцятах. Поступово підвищуйте температуру до 70°C, а потім знизьте до 55°C. Гриби готові, коли стають сухими, але гнучкими.

Викладіть гриби на решітку, розігрійте духовку до 50°C і сушіть при відкритих дверцятах. Поступово підвищуйте температуру до 70°C, а потім знизьте до 55°C. Гриби готові, коли стають сухими, але гнучкими. У мікрохвильовці. Викладіть гриби на тарілку і сушіть на потужності 100 Вт з перервами для провітрювання. Повторіть процес кілька разів до повної готовності.

Викладіть гриби на тарілку і сушіть на потужності 100 Вт з перервами для провітрювання. Повторіть процес кілька разів до повної готовності. В електросушарці. Розкладіть гриби на піддони і сушіть при температурі 40-50°C протягом 6-12 годин.

Розкладіть гриби на піддони і сушіть при температурі 40-50°C протягом 6-12 годин. У дров'яній печі. Після того, як дрова прогоріли, покладіть гриби в піч і сушіть при температурі близько 60°C.

Як зберігати сушені гриби

Після сушіння гриби слід зберігати в герметичних скляних банках або бавовняних мішечках у добре провітрюваному приміщенні, щоб уникнути зайвої вологи і сторонніх запахів. Так ваші сушені гриби будуть тішити вас своїм ароматом протягом усього року.