Где поставить елку в доме, чтобы весь следующий год был в достатке

Скоро Новый год, а значит украинцы традиционно будут ставить праздничные елки в своих домах. В этом году многие предпочтут отметить праздник более скромно, но главный атрибут праздника планируют поставить многие люди.

Когда нужно наряжать елку и в каком месте дома ее стоит расположить, чтобы в 2023 году в доме был достаток - читайте в материале ниже.

Где поставить елку в квартире

Место расположения елки в доме имеет большое значение, так как этот атрибут праздника умеет магическое значение и способен привлечь в следующем году различные блага.

Наряжать елку рекомендуется 22-23 декабря - в канун Рождества. Следующий год - год Кролика, а значит, украшать дерево и жилье нужно вещами, которые придутся ему по душе.

Чтобы привлечь дополнительный доход и продвижение по карьерной лестнице, елку стоит установить в западной или северо-западной части вашего жилья.

Чтобы хорошо учиться, повысить свои заработки и ваше творчество, интеллект и способности развивались - ставьте елку в северо-восточной части жилья.

Для привлечения любви поставьте елочку в юго-западной части вашего дома. Сделать это нужно 23 или 31 декабря.

Не стоит ставить елку в двух направлениях, чтобы не спугнуть удачу: это восточная или южная часть вашего дома.

Фото: Для привлечения любви и богатства нужно правильно разместить и украсить елку (freepik com)

Чем украшать елку в канун года Кролика

Для поддержки жизненных сил, привлечения удачи и достатка - выбирайте красные, белые и серебристо-желтые игрушки и украшения.

Для повышения по карьерной лестнице, хорошей учебы - серебряными, золотыми или любыми светлыми игрушками.

Для привлечения любви в новом году - развесьте красные или зеленые украшения.

Черный Водяной Кролик - обитатель леса, нежное и трепетное животное. Одновременно с этим - целеустремленное и выносливое.

Для него подойдут любые варианты елок - от живой сосны до маленьких искусственных. Используйте старые игрушки, но не забудьте повесить на дерево хотя бы несколько новых.

Выбирайте спокойные тона - бежевый, розовый, голубой, белый. Отличными украшениями станут конфеты, самодельные игрушки, гирлянды в виде елочек и сердечек. Можно вешать даже мягкие игрушки небольшого размера, но следите, чтобы там не было хищников.

Еще для украшения можно использовать ленточки, бантики, орехи, фигурки кроликов или кошек, а также - морковку.