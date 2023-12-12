Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колектором

Ірина Білик

Співачка, яка у 10 років написала свою першу пісню, завжди займалася творчістю. У 18 років Білик закінчила музичну школу й одразу почала працювати. Навіть перша посада артистки була пов'язана з її улюбленою справою.

Ким працювала Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Тоді вона викладала музику для дітей та мала свій постійний клас. Потім Білик вступила до Київського музичного училища й розпочала кар'єру співачки.

Руслана

Відома співачка, як виявилося, не завжди займалася лише творчістю. Після Помаранчевої революції Руслана Лижичко стала депутатом. А потім вона працювала заступником директора на студії звукозапису "Люксен".

Ким працювала Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Мало того, задовго до "Євробачення" саме на цій студії співачка була головним медіаменеджером.

alyona alyona

Реперка Альона Савраненко (справжнє ім'я артистки) ніколи не приховувала, що працювала на багатьох посадах. Вона почала заробляти гроші з 15 років. alyona alyona працювала продавчинею на ринку, касиркою та прибиральницею. Також вона "вибивала" борги з людей, коли була колекторкою.

Ким у минулому працювала реперка (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Майбутня реперка телефонувала боржникам та змушувала їх погасити кредити. А безпосередньо перед тим, як стати популярною, Савраненко працювала у дитячому садочку вихователькою й завідувачкою.