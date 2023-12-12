Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллектором

Ирина Билык

Певица, которая в 10 лет написала свою первую песню, всегда занималась творчеством. В 18 лет Билык закончила музыкальную школу и сразу начала работать. Даже первая должность артистки была связана с ее любимым делом.

Кем работала Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Тогда она преподавала музыку для детей и у нее был свой постоянный класс. Затем Билык поступила в Киевское музыкальное училище и начала карьеру певицы.

Руслана

Известная певица, как оказалось, не всегда занималась только творчеством. После Оранжевой революции Руслана Лыжичко стала депутатом. А затем она работала заместителем директора в студии звукозаписи "Люксен".

Кем работала Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Более того, задолго до "Евровидения" именно на этой студии певица была главным медиаменеджером.

alyona alyona

Реперша Алена Савраненко (настоящее имя артистки) никогда не скрывала, что много где работала. Она начала зарабатывать деньги с 15 лет. alyona alyona работала продавщицей на рынке, кассиршей и уборщицей. Также она "выбивала" долги у людей, когда была коллектором.

Кем в прошлом работала реперша (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Будущая реперша звонила по телефону должникам и заставляла их погасить кредиты. А непосредственно перед тем, как стать популярной, Савраненко работала в детском саду воспитательницей и заведующей.