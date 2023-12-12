Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллектором

Не все украинские звезды попали в шоу-бизнес сразу после того, как стали взрослыми. Некоторые из них долго шли к популярности, а потому работали не певицами, например Ирина Билык и реперша alyona alyona. К тому же, не все артистки постоянно отдавались только творчеству.
Кем работали звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Википедия", интервью alyona alyona для шоу "Тихий вечір" с Еленой Кравец.
Певица, которая в 10 лет написала свою первую песню, всегда занималась творчеством. В 18 лет Билык закончила музыкальную школу и сразу начала работать. Даже первая должность артистки была связана с ее любимым делом.
Тогда она преподавала музыку для детей и у нее был свой постоянный класс. Затем Билык поступила в Киевское музыкальное училище и начала карьеру певицы.
Известная певица, как оказалось, не всегда занималась только творчеством. После Оранжевой революции Руслана Лыжичко стала депутатом. А затем она работала заместителем директора в студии звукозаписи "Люксен".
Кем работала Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Более того, задолго до "Евровидения" именно на этой студии певица была главным медиаменеджером.
Реперша Алена Савраненко (настоящее имя артистки) никогда не скрывала, что много где работала. Она начала зарабатывать деньги с 15 лет. alyona alyona работала продавщицей на рынке, кассиршей и уборщицей. Также она "выбивала" долги у людей, когда была коллектором.
Будущая реперша звонила по телефону должникам и заставляла их погасить кредиты. А непосредственно перед тем, как стать популярной, Савраненко работала в детском саду воспитательницей и заведующей.
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