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Де квартирні злодії шукають гроші та цінні речі. Ці "схованки" знаходять першими

Де злодії шукають гроші в першу чергу (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Багато людей думають, що захиститися від квартирних злодіїв їм допоможуть не тільки надійні двері або сигналізація, а ще й "схованки" - місця, які нібито не знайдуть злочинці. Насправді ж вони лізуть туди в першу чергу.

Де не варто ховати гроші та цінні речі, аби їх не знайшли злодії, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, сайт MOYO.

Де злодії шукають цінні речі у квартирі

Так, видання навело інформацію про те, що люди, зокрема в Польщі, продовжують зберігати гроші вдома, ховаючи їх у шкарпетках та під матрацами. Хтось боїться інфляції та не довіряє банкам, а комусь "спокійніше", коли усе лежить вдома. 

Втім, про це знають і злодії. Зазвичай зловмисники не встигають ретельно обшукати будинок чи квартиру. А тому вони поспіхом збирають усе цінне, що лежить на поверхні. Зазвичай це побутова техніка та коштовності.

Де не варто ховати цінні речі від злодіїв (ілюстрація: freepik.com)

А потім, якщо у крадія залишається час, він починає перевіряти типові "схованки". Існує декілька місць, які вважаються "надійними" та нібито "захищеними" від злодіїв, хоча насправді це не так, адже вони починають шукати там цінності в першу чергу. 

Де крадії шукають гроші та коштовності:

  • книжкові полиці та стелажі з дисками або чимось ще
  • кухонні шафи та ємності для круп, кави, цукру тощо
  • кошик для білизни або ж місце, де зберігаються брудні речі
  • дитяча кімната, а також іграшки
  • шафи та комоди
  • за дзеркалами та рамами картин
  • під ліжком та у зачинених полицях, на яких видно отвір для ключа.

Де злодії шукають гроші в квартирі (ілюстрація: freepik.com)

Як захистити свою оселю від злодіїв

Експерти вважають, що для того, аби відлякати злочинців та вберегти квартиру від пограбування, потрібно комплексно подбати про безпеку. Зокрема йдеться про:

  • камери відеоспостереження (як зовні, так і в самій оселі)
  • домофон (це зменшить шанси на те, що злодії зайдуть до під'їзду багатоквартирного будинку)
  • сигналізація (на вікна та двері, також існують варіанти для сейфів)
  • надійні замки, які важко зламати
  • захист вікон та балкону, особливо якщо ви живете на перших поверхах
  • освітлення з датчиками руху - зазвичай злодії працюють у темряві, а тому раптове світло їх налякає
  • датчики розбиття скла на вікнах
  • надійні двері.

Нагадаємо, днями ми вже розповідали, як захистити гараж від злодіїв.

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