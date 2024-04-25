Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти "тайники" находят первыми

Где воры ищут ценные вещи в квартире

Так, издание привело информацию о том, что люди, в частности, в Польше, продолжают хранить деньги дома, пряча их в носках и под матрацами. Кто-то боится инфляции и не доверяет банкам, а кому-то спокойнее, когда все лежит дома.

Впрочем, об этом знают и воры. Обычно злоумышленники не успевают тщательно обыскать дом или квартиру. Поэтому они быстро собирают все ценное, что лежит на поверхности. Обычно это бытовая техника и драгоценности.

Где не стоит прятать ценные вещи от воров (иллюстрация: freepik.com)

А потом, если у вора остается время, он начинает проверять типичные "тайники". Существует несколько мест, которые считаются "надежными" и якобы "защищенными" от воров, хотя это не так, ведь они начинают искать там ценности в первую очередь.

Где воры ищут деньги и драгоценности:

книжные полки и стеллажи с дисками или чем-то еще

кухонные шкафы и емкости для круп, кофе, сахара и прочее

корзина для белья или место, где хранятся грязные вещи

детская комната, а также игрушки

шкафы и комоды

за зеркалами и рамами картин

под кроватью и в закрытых полках, на которых видно отверстие для ключа.

Где воры ищут деньги в квартире (иллюстрация: freepik.com)

Как защитить свой дом от воров

Эксперты считают, что для того чтобы отпугнуть преступников и уберечь квартиру от ограбления, нужно комплексно позаботиться о безопасности. В частности, речь идет о таких мерах: