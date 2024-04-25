Где воры-квартирники ищут деньги и ценные вещи. Эти "тайники" находят первыми

Многие думают, что защититься от квартирных воров им помогут не только надежные двери или сигнализация, но еще и "тайники" - места, которые якобы не найдут преступники. На самом же деле они лезут туда в первую очередь.
Где не стоит прятать деньги и ценные вещи, чтобы их не нашли воры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Gazeta.pl, сайт MOYO.
Так, издание привело информацию о том, что люди, в частности, в Польше, продолжают хранить деньги дома, пряча их в носках и под матрацами. Кто-то боится инфляции и не доверяет банкам, а кому-то спокойнее, когда все лежит дома.
Впрочем, об этом знают и воры. Обычно злоумышленники не успевают тщательно обыскать дом или квартиру. Поэтому они быстро собирают все ценное, что лежит на поверхности. Обычно это бытовая техника и драгоценности.
А потом, если у вора остается время, он начинает проверять типичные "тайники". Существует несколько мест, которые считаются "надежными" и якобы "защищенными" от воров, хотя это не так, ведь они начинают искать там ценности в первую очередь.
Где воры ищут деньги и драгоценности:
Где воры ищут деньги в квартире (иллюстрация: freepik.com)
Эксперты считают, что для того чтобы отпугнуть преступников и уберечь квартиру от ограбления, нужно комплексно позаботиться о безопасности. В частности, речь идет о таких мерах:
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