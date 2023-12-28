Де в Києві здати на утилізацію ялинку: список адрес у всіх районах
Що робити з ялинкою після свят (фото: Freepik)
Якщо на Новий рік ви купували живу ялинку, тоді після свят постане питання, а що ж із нею робити. Найкращим варіантом є утилізація.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА публікує адреси пунктів утилізації в різних районах Києва.
Куди здати ялинку на утилізацію
Голосіївський район
- сквер на вул. Героїв Маріуполя
- сквер Небесної сотні на вул. Заболотного
- просп. Голосіївський, 87-Г
Дарницький район
- парк біля озера Лебедине
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів
- парк "Позняки"
- вул. Тростянецька, 58-А
Деснянський район
- парк "Молодіжний"
- парк із водними об'єктами вздовж просп. Шухевича
- парк "Кіото"
- вул. Електротехнічна, 26
Дніпровський район
- перетин бульвару Русанівського і бульвару Ігоря Шамо
- парк біля озера Тельбін
- парк біля кінотеатру "Аврора"
- просп. Георгія Нарбута, 6
Оболонський район
- парк на вул. Бережанській
- парк біля озера Йорданське
- проспект Степана Бандери, 26-А
Печерський район
- вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00)
Подільський район
- сквер на проспекті Правди
- сквер на пл. Щекавицькій
- вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А
Святошинський район
- парк "Совки"
- парк "Юність"
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського
- сквер на вул. Котельникова
Солом'янський район
- сквер на вул. Сергія Берегового
- Солом’янський ландшафтний парк
- парк "Орлятко"
- вул. Новопольова, 95-А
Шевченківський район
- парк "Веселка"
- парк "Сирецький"
- пров. Бабин Яр, 6
- просп. Берестейський, 82-А
Крім того, здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:
- Броварське лісництво (квартал №72, пн-пт 08:00-17:00)
- Білодібровне лісництво, квартал №65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00)
- Дніпровське лісництво, квартал №58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00)
- Микільське лісництво, квартал №35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00)
- Дарницьке лісництво, лісовий квартал №37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00)
- Межигірське лісництво (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00)
- Київське лісництво (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00)
- Святошинське лісництво (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00)
- Пуща-Водицьке лісництво (квартал №111, пн-пт 09:00-16:00)
- Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00)