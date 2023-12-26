Як новорічна ялинка впливає на повітря у квартирі: нове дослідження

Вчені оцінили вплив хімічних речовин, що виділяються ялинкою, на атмосферу у квартирі. У дослідженні вивчали вплив не тільки самого дерева, а й новорічних прикрас та якої шкоду вони можуть завдати людині.

Наскільки може бути шкідлива ялинка для повітря звичайної квартири, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на нове дослідження, опубліковане в журналі Science.

Дослідники з Національного інституту стандартів та технологій США проаналізували вплив ялиці Дугласа - хвойного вічнозеленого дерева, поширену в Північній Америці, яку часто використовують для прикраси будинків на Різдво. Зрубане дерево помістили в закриту камеру та виміряли кількість та тип летких органічних сполук, викинутих ялицею за 17 днів.

Під час експерименту дослідники змоделювали домашню обстановку. Вони прикрасили ялинку освітлили її гірляндами, імітували зміну дня та ночі. Вони вимикали світло кожні 12 годин і поливали дерево щодня. Вчені подавали зовнішнє повітря зі швидкістю, типовою для домашніх приміщень, та постійно вимірювали вміст хімічних речовин у камері.

Найбільш поширеними сполуками, що виділяються деревом, були монотерпені. Концентрація цих речовин досягла максимуму першого дня, а потім значно знизилися до третього дня. Вихідна концентрація відповідала розпорошенню освіжувача повітря, а потім швидко впала майже вдесятеро порівняно з початковим рівнем. Усього вчені виявили 52 різних типи монотерпенів.

Згодом вчені ввели камеру озон, щоб побачити, як він впливає на хімічний склад повітря у приміщенні. Виявилося, що озон входить в реакцію з монотерпенами, утворюючи побічні продукти, такі як формальдегід, і навіть інші хімічно активні речовини. Концентрація монотерпенів знизилася після запровадження озону, а ось рівень формальдегіду зріс.

І хоча загальна концентрація формальдегідів була невеликою, за словами дослідників, у чутливих людей вона це може викликати алергічну реакцію та сльози.

Щоб уникнути неприємних наслідків, вчені рекомендують встановлювати різдвяне дерево поблизу вікна або залишити його на відкритому повітрі або в гаражі на три дні, і лише після цього нести зрубане дерево до будинку.